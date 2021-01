Haberme quedado soltera cuando empezó la pandemia fue lo mejor que me pudo pasar

He perdido la cuenta de cuántos días llevamos de pandemia, encerrados en casa, lejos de nuestros amigos y con una rutina completamente diferente a la que teníamos antes de todo. Junto con el confinamiento, el distanciamiento social y todo el estrés que llegó con el Covid-19, yo tenía una ruptura reciente que superar.

Al principio sentí que estar soltera en estos tiempos de crisis iba a ser lo peor pero poco a poco aprendí a verlo como una bendición, especialmente para mi salud mental.

Llevaba poco más de cuatro años con mi ex.y no voy a decir que fue la mejor relación pero tampòco la peor. Los últimos meses -o incluso el último año- había sido bastante agotador para mí. Empecé a sentirme sola y que la cosa no estaba yendo hacia ningún lado. Soporté varios desplantes que parecían berrinches de un niño pequeño y me vi en situaciones en las que me sentía de lo más incómoda. Creo que fue un año terrible para mi salud mental y él tuvo mucho que ver en ello.

Cuando finalmente terminó la relación, sentí que me quité un gran peso de encima pero poco después llegó el virus y comencé a ver un escenario fatalista en el que estaría sola y que al menos mi ex habría sido un "refugio" a todo lo que se vendría.

Al parecer, él pensó lo mismo ya que al poco tiempo volvió a buscarme. Mi corazón se paralizó cuando me llegó la notificación y mientras que una parte de mí pensó en contestar, la otra me decía que no debía dejarlo volver sólo para llenar un vacío que ambos sentíamos.

Aunque me sentía aliviada de no haber abierto esa puerta de nuevo, mi ansiedad me llevó a pensar: "Qué tonta, debiste contesta, habrías tenido con quién pasar la cuarentena, con quien hablar de tus crisis o con quien escapar de la realidad".

Mi ex me buscó un par de veces más los siguientes meses y finalmente puse el alto diciéndole que no lo quería de vuelta en mi vida. No voy a mentir, fueron varios días cuestionándome si había tomado la decisión correcta y la respuesta fue SÍ.

No me arrepiento en absoluto. Recapitulando todo lo que había sido el último año con él, me di cuenta que de seguir en esa relación en tiempos de crisis, habría explotado de estrés y ansiedad. Conociéndolo, me habría llamado "exagerada" y "ridícula" cientos de veces. Me habría cuestionado por ser tan estricta con mis medidas de prevención y peor aún, me habría hecho sentir culpable por ello.

Estar soltera todo este tiempo no ha sido tan terrible después de todo, tengo la fortuna de tener un trabajo que me mantiene ocupada, una familia que me ama y amigos que me acompañan a la distancia cuando lo necesito. Pero lo más importante es que he aprendido estar por mi cuenta, a reconocer mi propio valor y ser mi mejor compañía.

Las personas asumen que una mujer que está soltera, está triste porque no tiene pareja. Para muchos, la soltería es igual a estar sola y condenada a la miseria pero es obvio que no es así.

Es más, ni estar soltera es una maldición ni estar en una relación es una bendición. Cada quien sabe su condición, lo importante es estar bien con una misma y no dejarse llevar por las presiones de la sociedad.

He estado más enfocada que nunca en mis proyectos personales, en reafirmar mis amistades y en retomar aquello que dejé por haber cedido por tanto tiempo a las necesidades de otra persona. Por supuesto a veces pienso que sería lindo tener alguien con quien compartir la vida y me pregunto cómo se supone que uno conoce a alguien nuevo bajo la nueva normalidad. Pero no es algo que me quite el sueño.

Sé que todo llega cuando tiene que llegar y que por ahora, no hay nada más satisfactorio que todo lo que estoy logrando, tanto a nivel profesional como personal.

