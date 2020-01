8 formas brillantes de responder cuando alguien te cuestiona por qué sigues soltera

Las personas asumen que una mujer que está soltera, está triste porque no tienes pareja. Para muchos, la soltería es igual a estar sola y condenada a la miseria pero es obvio que no es así.

Es más, ni estar soltera es una maldición ni estar en una relación es una bendición. Cada quien sabe su condición, lo importante es estar bien con una misma y no dejarse llevar por las presiones de la sociedad.

Lo que sí parece ser una condena es que en cada reunión social tengas que pasar por la ola de cuestionamientos sobre tu soltería. ¿Qué saben los demás sobre tu situación? Nadie tiene por qué hacerte sentir incómoda así que aquí te dejamos una serie de respuestas para esos momentos en los que no dejan de preguntarte "por qué sigues soltera".

"Estoy concentrada en mi carrera"

Habla de aquello que te apasiona, aquello en lo que eres experta y en lo que estás buscando mejorar. Hoy en día no es extraño escuchar que una mujer está más preocupada por crecer en lo profesional que establecerse como esposa o madre. Así que simplemente habla de lo feliz que eres por estar concentrada en tus logros.

"No necesito una pareja para demostrar lo que valgo"

¿Quién dijo que tu valor depende de si tienes una pareja o no? Tú vales por ti, no por alguien más. De hecho, creer en tu valor es la clave para una relación estable y saludable así que ésta es una gran respuesta para quien te cuestiona. Confía en ti, haz notar que vales porque así lo crees y punto.

"¿Y si mejor hablamos de mi asenso laboral/ de mi proyecto profesional?"

Tu estatus de relación no debería quitar todas las otras cosas increíbles que están sucediendo en tu vida. Hay muchas personas que no terminan de entender que a veces estamos más concentradas en mejorar en otros ámbitos que en romántico pero de nuevo, es una cuestión a la que nos han acostumbrado. Esto pasa especialmente con otros miembros de la familia como tus tías o abuela, quienes fueron educadas bajo la idea de que una mujer está realizada una vez que se establece en pareja. Lo único que debes hacer es respirar profundamente y contarles sobre todas las cosas positivas que has logrado y por las que estás orgullosa.

"Prefiero tener un ingreso significativo que una pareja"

Puedes cuidarte a ti misma y hacer cosas por tu cuenta. No necesitas de nadie más.. ¿Un ingreso significativo? Sí por favor. No hay nada mejor que ser una mujer independiente (aún estando en pareja).

"Soy genial y aún no encuentro a nadie tan genial como yo"

¡Es la verdad! Eres genial, mereces a alguien genial. No se trata de ser soberbia pero sí de tener claros tus estándares y no bajarlos por nadie. De nuevo, no tienes prisa por tener una relación y la vida es demasiado corta para conformarte con algo con lo que no estás completamente feliz.

"Estoy en una relación conmigo misma"

De nuevo, eres genial y seguramente has sabido divertirte sin la necesidad de una pareja. Hoy en día no hay nada más importante que practicar el amor propio así que comienza a creer que la mejor relación es contigo misma, ¡hasta Emma Watson lo ha dicho! Mantente auténtica y abrázate.

"¿Por qué comprometerme con un compañero cuando aún puedo salir con muchos?"

La vida es corta y hay demasiadas cosas por vivir. Si estás soltera, este es el momento ideal para experimentar. Diviértete y vive sin culpa. Estás aprendiendo lo que es realmente importante para ti, lo que quieres y lo que no. Es muy válido probar con diferentes personas cuando se trata de un futuro socio. Después de todo, ¿cómo vas a estar segura de quién es el "indicado" si no has visto las opciones?

"No lo sé. ¿Por qué sigues casado?

Si van a jugar rudo, entonces regresa los cuestionamientos con una pregunta ruda. Claro, esta pregunta es ideal para responderle a alguien que está en una relación pero no ha avanzado en su compromiso. Se lo buscaron.

Te recomendamos en video