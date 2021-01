Los beneficios pocos conocidos del jugo de apio que mejorarán tu estilo de vida

Constantemente escuchamos sobre todos los beneficios que tienen los jugos verdes para la salud, pero es necesario que conozcamos exactamente qué logra cada uno y, por eso, aquí te explicaremos cómo te puede ayudar el jugo de apio para tu salud y estilo de vida.

Una buena limpieza con jugo verde alcaliniza el cuerpo para garantizar que no continúe reteniendo grasas y almacenando toxinas. Un cuerpo alcalino no acumula grasa, no retiene líquido, está lleno de energía y es saludable.

El apio contiene proteína, es una gran fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C, así como potasio, sodio, hierro, magnesio, fósforo, calcio y selenio.

Estos nutrientes hacen que sea un excelente depurativo y elimine las toxinas del organismo, además facilita la digestión y su capacidad de saciar lo hace un excelente apoyo para el proceso de adelgazamiento.

Para dejar atrás los excesos es conveniente iniciar con un proceso de desintoxicación con los alimentos adecuados.

Es importante tener cuidado con aquellas dietas milagrosas que nos prometen alcanzar el cuerpo ideal en pocas semanas, pues, estas, por lo general, solo nos llevarán a tener un efecto rebote.

La idea de consumir alimentos detox, como una bebida a base de apio, es para retomar una alimentación sana y sostenible en el tiempo.

¿Cómo preparar un jugo de apio para mejorar nuestra salud?

Cuando preparas un jugo con apio puedes añadir otros ingredientes ese proceso de desintoxicación y nutrición que deseas para tu organismo. Por eso, aquí te daremos una opción que podría gustarte.

Ingredientes:

Toronja

Naranjas

Limón

Tallos de apio

Manojo de col rizada

Jengibre

Instrucciones:

Corta la parte superior e inferior de las toronjas. Luego toma un cuchillo afilado y corta alrededor de los bordes para despegar la piel. Haz tu mejor esfuerzo para no cortar la médula blanca, ya que contiene una tonelada de nutrientes. Haz lo mismo con las naranjas y el limón.

Licúa poco a poco los ingredientes. Comienza con la col rizada, luego el apio, la toronja, las naranjas, el jengibre y el luego limón.

Luego sirve y disfruta.

¿Cómo funcionan los jugos verdes?

Luego de haber conocido los impresionantes beneficios del apio, debes conocer cómo este se diferencia de otros jugos verdes y así será más sencillo seleccionar la opción adecuada para ti.

Muchas veces se ha hablado acerca de estos jugos como bebidas milagrosas para bajar de peso, sin embargo, esto no es tan cierto, ya que todo dependerá de lo que elijas para prepararlo.

Si bien es cierto, estas bebidas pueden traer grandes beneficios para la salud y funcionamiento de nuestro organismo, gracias a los múltiples nutrientes que suelen contener, también es importante entender que un consumo diario podría no dar los resultados que esperas.

En este sentido, podríamos pensar que los jugos hechos con verduras y frutas pueden formar parte de nuestro estilo de vida, pero recuerda que existe una gran diversidad de ingredientes para prepararlos que influyen de manera diferente en nuestros cuerpos.

Estas bebidas naturales se pueden consumir y ser positivas para el organismo, siempre y cuando lo hagamos de la forma correcta.

Lo primero que debes tener claro para sacarle todo el provecho a los jugos verdes es cuál es exactamente tu objetivo.

Si deseas bajar de peso, opta por jugos verdes que solo contengan vegetales. De esta manera podrás tomarlos constantemente y recibirás excelentes nutrientes.

Si solo deseas obtener energía y no te interesa tomarlos a diario, puedes optar por versiones más diversas.

