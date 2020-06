Aprende a preparar este jugo verde con apio para eliminar la celulitis de los muslos

Uno de los problemas más comunes y molesto entre las mujeres es la celulitis en los muslos, glúteos y otras zonas de nuestro cuerpo. Una manera de prevenirla es tener una buena alimentación, por eso aquí te presentamos los beneficios de tomar un jugo verde con apio.

Cualquiera puede tener celulitis, ya sea que esté delgado o tenga sobrepeso. Esta es, básicamente, toxinas atrapadas en las células grasas que causan hoyuelos en la piel.

Una buena limpieza con jugo verde alcaliniza el cuerpo para garantizar que no continúe reteniendo grasas y almacenando toxinas. Un cuerpo alcalino no acumula grasa, no retiene líquido, está lleno de energía y es saludable.

Cuida tu cuerpo

El apio contiene proteína, es una gran fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C, así como potasio, sodio, hierro, magnesio, fósforo, calcio y selenio.

Estos nutrientes hacen que sea un excelente depurativo y elimine las toxinas del organismo, además facilita la digestión y su capacidad de saciar lo hace un excelente apoyo para el proceso de adelgazamiento.

Cómo preparar un jugo verde con apio

Ingredientes

Toronja

Naranjas

Limón

Tallos de apio

Manojo de col rizada

Jengibre

Instrucciones

Corta la parte superior e inferior de las toronjas. Luego toma un cuchillo afilado y corta alrededor de los bordes para despegar la piel. Haz tu mejor esfuerzo para no cortar la médula blanca, ya que contiene una tonelada de nutrientes. Haz lo mismo con las naranjas y el limón.

Licúa poco a poco los ingredientes. Comienza con la col rizada, luego el apio, la toronja, las naranjas, el jengibre y el luego limón.

Luego sirve y disfruta.

Te mostramos en video: