5 cosas que las mujeres fuertes no estamos dispuestas a tolerar de una pareja

El amor puede cegarnos y hacer que pasemos por alto situaciones que nos lastiman y que no deberíamos tolerar por nada en el mundo. Es difícil aceptar que la persona de la que estamos enamoradas pueda ser terrible para nuestra vida.

Quizá en este punto ya has pasado por muchas decepciones. Ya te han roto el corazón y has sentido que el mundo se desmorona. No es que niegues el amor ni que te hayas cerrado a todas las posibilidades, simplemente te has hecho una mujer más fuerte que no está dispuesta a estar con cualquiera.

Te has dado cuenta de que no debes dejarte llevar por lo que no va contigo. Ya no estás aferrada a la idea de tener que cumplir expectativas ajenas porque ahora más que nunca, eres dueña de tu tiempo y espacio. Has dejado de derramar lágrimas por personas que no derramarían ni una gota por ti. Ya no persigues amor, ni ruegas a nadie que se quede porque sabes que no mereces sobras.

Ahora eres una mujer fuerte que sabe lo que quiere o por lo menos que sabe que no quiere una relación que le reste. Sabes que no debes aferres a un amor que duele más de lo que vale.

Si su amor te atrapa en lugar de liberarte, dejalo ir porque te dejará con la sensación de no poder respirar. Pesará tanto que sentirás que no tienes a dónde ir y eso sólo hará que te pierdas la oportunidad de encontrar un amor de verdad.

Estas son 5 situaciones que no debes aceptar de ninguna pareja.

Que vigile tus actividades

El hecho de que estés saliendo con alguien no significa que necesite saber dónde estás o qué estás haciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deben respetar tu necesidad de estar sola y mantener un cierto nivel de privacidad.

Insultos

Alguien que dice preocuparse por ti no tiene ningún derecho o razón para menospreciarlo. Puede que no parezca gran cosa que dijo que sonabas estúpido al hacerle una pregunta a su amigo, pero ¿cómo te sentirías si tu amigo te regañara por lo mismo? Lo más probable es que no lo aguantes.

Que no acepte a tus amigos

Si tu pareja se niega a dedicar tiempo o esfuerzo a conocer a tus amigos, entonces puedes descartarlo ya que está demostrando que no le interesa esa parte esencial de tu vida. Tus amigos son una extensión de quién eres, hasta cierto nivel, y una pareja debe darse cuenta de eso.

Que evite a tu familia

Convivir con la familia de tu pareja puede ser la parte más difícil en una relación pero no deja de ser una parte que ambos deben compartir. Es un compromiso y si el otro siempre busca evitarlo o se convierte en una pelea eterna, entonces nopuedes esperar un futuro brillante.

Sacrificios unidireccionales

Quizá alguna vez abandonaste tu trabajo, te alejaste de tu familia o cancelaste un evento por apoyar a tu pareja y ahora te has dado cuenta de que esa persona no respondió igual por ti. Ahora has aprendido que una relación sana es un juego de dos y que los sacrificios son inevitables pero deben ser por parte de los dos. No aceptes a quien no está dispuesto a invertir el mismo tiempo que tú o hacer sacrificios importantes como tú lo haces.

