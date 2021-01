3 meditaciones que puedes hacer antes de dormir para sanar el malestar del día

Los días han sido bastante caóticos así que es prácticamente imposible no sentirte abrumada por estar rodeada de malas noticias todo el tiempo.

La pandemia de Covid-19 ha hecho que el día a día se sienta más pesado pero aunque te sientes agotada, cuando llega la noche lo último que puedes es conciliar el sueño.

Tranquila, todo tiene solución. Si una mente acelerada te mantiene despierta por la noche, la meditación puede ser lo que necesitas. La práctica para calmar la mente se puede realizar antes de acostarte, o en cualquier momento durante el día, para combatir la fatiga y el insomnio.

La meditación te ayuda a enfocar intencionalmente la mente, crea cambios fisiológicos que son similares a los que ocurren en tu cuerpo durante las primeras fases del sueño. Tu pulso se hace más lento, la presión arterial baja y las hormonas del estrés disminuyen. Para lograrlo, hay diferentes tipos de meditaciones, según la carga que tengas.

Meditación de atención plena

La forma más popular de meditación que implica simplemente prestar atención a tu cuerpo, y nada más. Te vuelve más consciente del sonido de tu respiración o de la sensación del suelo debajo de ti, por ejemplo. Si tus pensamientos se desvían hacia la lista de cosas por hacer o algo fuera del momento presente, simplemente visualízalo y trata de volver a ser consciente del ahora sin juzgarte.

Meditación de concentración

En este tipo de meditación, debes concentrar tu conciencia en una cosa específica. Puedes hacerlo observando la llama de una vela o repitiendo un mantra en voz alta, como "Estoy en paz". Para algunos principiantes, tener un punto de concentración es útil para aquietar la mente y relajarse por completo.

Meditación guiada

En la meditación guiada, escuchas a otra persona que te guía a través de tu práctica de meditación. Un instructor podría indicarle que se concentre en relajar los dedos de los pies, luego las piernas, etc., hasta el final de su cuerpo. O él o ella podría guiarlo a través de imágenes guiadas, pidiéndole que imagine, por ejemplo, una hermosa playa de arena blanca con agua que cae sobre la orilla. Las imágenes guiadas también se pueden utilizar para el desempeño. Por ejemplo, un atleta podría imaginarse a sí mismo dominando una habilidad técnica, o un ejecutivo podría imaginarse a sí mismo dando una presentación con confianza. Puede realizar la meditación guiada con un entrenador individual, como parte de una clase o mediante una grabación. Para grabaciones, busque en su biblioteca local, librería o tienda de aplicaciones en su teléfono. YouTube.com también ofrece algunas opciones gratuitas.

Otros consejos para dejar de sentirte tan abrumada antes de dormir

Filtra tu consumo de noticias

No es necesario que elimines todos los medios de comunicación para evitar que te deprimas sino de tomar las decisiones correctas. Lo mejor que puedes hacer es elegir tus fuentes de información y los horarios en los que las consumes. Equilibra las malas noticias con historias inspiradoras de modo que tengas dos caras de la moneda sin ignorar lo que pasa en el mundo. Puedes leer todo lo que está ocurriendo en el país pero después de ello, busca algo que te levante el ánimo como una noticia de un gatito que baila o ver una serie que te de mucha risa, aunque sea la décima vez que la repites.

Silencia cuentas de redes sociales que te provoquen malestar

Las redes sociales pueden ayudarte a mantenerse en contacto con la gente, pero también pueden hacer que te sientas ansiosa, incluso cuando sean personas que conoces o las notas más banales de famosos. Lo que las personas comparten en sus redes puede ser un desahogo para ellas pero un malestar para ti. Puedes también hacer limpieza de tu lista de contactos y eliminar a aquellas personas que simplemente no te hacen sentir bien. Intenta tomar un descanso o limitar la forma en que usas las redes sociales. Puedes decidir ver grupos o páginas en particular, pero no pasar todo el tiempo en ellas.

