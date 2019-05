8 poderosas afirmaciones que puedes recitar para atraer el amor a tu vida

El amor llega cuando menos lo esperas. Sé paciente durante el proceso o terminarás con alguien que te haga sentir infeliz en lugar de feliz. Cuando sea el momento adecuado, el amor te encontrará.

Pero si estás en busca de amor y empiezas a perder fuerza, recitarte afirmaciones positivas diarias puede ser una forma estupenda de hacerte sentir segura y atractiva. La autoafirmación es una práctica muy importante, ya sea para consolidar tu puesto en algún trabajo, para encontrar soluciones a un proyecto o para cultivar la confianza dentro de una relación familiar o romántica. Comenzar una nueva relación puede ser intimidante, pero es importante recordar que mereces todo el amor y la felicidad que este mundo tiene para ofrecer.

Aquí te dejamos algunas afirmaciones que te darán ese impulso para abrirle las puertas al amor.

"Estoy completa"

Antes de buscar amor, recuerda que no necesitas una "media naranja" ni nada por el estilo para sentirte completa. Eres suficiente y estás completa por ti misma. Si crees en tu valor, otras personas verán esta confianza en ti y naturalmente gravitarán tu camino. Claramente, no necesitas que nadie más te haga sentir feliz y satisfecha. Eres una fuerza total por tu cuenta, con o sin pareja.

"Puedo equivocarme y salir"

Si algo no funciona, o si no te estás divirtiendo, está bien alejarte en cualquier momento por cualquier motivo. No cometas el error de conformarte con alguien solo para tener a alguien.

"Soy valiosa"

Mi valor no se basa en cómo otros me ven u opinan sobre mí.

"Soy increíble"

Soy increíble, soy inteligente y cualquiera tendría la suerte de estar conmigo.

Estoy en control

CREATIVAS ADICTIVAS / Stocksy

Estoy en control de mi propia vida. Puedo actuar sobre mis sentimientos cuando quiero.

"Estoy llena de amor"

El amor romántico es solo un tipo de amor. Estoy lleno de todo tipo de amor de amigos, familiares, compañeros de trabajo y todo tipo de conexiones.

"No tiene nada de malo tener estándares"

Que no te digan que eres inalcanzable por tener "estándares altos". Establece estándares te permite saber qué es lo que quieres atraer a tu vida. Recordando que lo que damos a cambio, obtenemos a cambio: adopta estas cualidades en ti mismo y atraerás a una persona que las encarne.

"Merezco ser feliz y amar"

Si no has salido por un tiempo, si nunca has tenido pareja, o si tu última relación te dejó con el corazón roto, la perspectiva de una nueva relación puede ser un poco estresante. Recordar que eres fuerte y suficiente, que mereces todo el amor del mundo y que no importa lo que esta nueva relación tenga en puerta (rupturas, maquillajes, o incluso un 'felices para siempre'), estarás bien.

