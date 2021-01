Alcanza tu objetivo de 10.000 pasos en casa con la técnica de ejercicio power walking

Si estás encerrada en casa y quieres volver a tu rutina de cardio para quemar calorías y ponerte en forma, entonces la técnica del power walking o caminata rápida puede ser la solución perfecta para ti, ya que no necesitas equipo ni tampoco mucho espacio para llevar a cabo esta actividad tan beneficiosa tanto para tu salud como para tu figura.

El power walking es una técnica de ejercicio que enfatiza la velocidad y el movimiento de los brazos como un medio para aumentar los beneficios para la salud. Si se hace correctamente y con regularidad es buena para la salud cardiovascular, de las articulaciones y tu bienestar emocional. Además, contribuye a endurecer y tonificar los músculos de las piernas e incluso otras partes del cuerpo si se combina con diversos movimientos.

Según reseña el portal Healthline, el proceso básicamente consiste en una especie de marcha pero en el mismo sitio, con ciertas variaciones como pasos laterales. Y una de las ventajas de este ejercicio es que con pequeñas sesiones de 10 minutos puedes conseguir al menos unos 2.000 pasos sin tener que salir de tu casa, incluso sin siquiera salir de una habitación.

¿Por qué el power walking es tan bueno para ti?

Es sorprendente que estos ejercicios que no requieren equipos costosos, ninguna habilidad atlética especial, ninguna aplicación o tecnología ni ninguna membresía en un gimnasio puedan ser tan beneficiosos .

Los médicos saben desde hace algún tiempo que caminar a paso ligero puede ayudarte a perder peso, especialmente la grasa abdominal. Diversos estudios también han encontrado que reduce el riesgo de hipertensión arterial, colesterol alto y diabetes.

Además, es bueno para los huesos. Una investigación reciente encontró que una hora al día haciendo un ejercicio de intensidad moderada, como el power walking, previene la discapacidad en personas que tienen síntomas de problemas articulares en las extremidades inferiores.

Y no es solo tu cuerpo el que recibe un impulso con esta práctica. Investigaciones recientes indican que caminar a paso ligero tiene efectos poderosos en tu funcionamiento mental, en las habilidades para tomar decisiones y la memoria, especialmente a medida que envejeces. También se ha demostrado que mejora la ansiedad, la depresión y el autoestima.

En cuanto a la estética, además de ayudarte a quemar la grasa del abdomen, el constante esfuerzo realizado en tus piernas con el power walking ayuda a endurecerlas y tonificarlas en el proceso. También se pueden ejercitar otras zonas de tu cuerpo de modo que puedas hacer multitareas aeróbicas.

Consejos para realizar el power walking de forma efectiva en casa

Consigue el equipo adecuado

Los zapatos deben tener un buen soporte para el arco y una suela plana, a diferencia del calzado para correr que puede ser un poco más grueso en la zona del talón.

Asegúrate de estar siempre hidratada

Al igual que como lo harías en la calle, mantén en casa un termo con agua a la mano para estar bebiendo algunos sorbos entre pasos y así compensar un poco los fluidos que estás perdiendo con este ejercicio.

Hazlo divertido

Ya que estás en la comodidad de tu casa tienes más opciones para hacer que tu entrenamiento sea un poco más divertido. Puedes poner música de fondo que te inspire a caminar, conversar con algún residente o incluso puedes poner tu serie favorita en el televisor. Hay muchísimas posibilidades para divertirte en el proceso.

Concéntrate

Al igual que cómo lo harías en la calle, debes dedicar este espacio a ti misma y a este ejercicio. Eso significa no parar por nada que te distraiga en casa como una llamada telefónica, hacer algún recado, limpiar algo ni nada por el estilo. Deja que esos minutos sean exclusivamente para que no te muevas de esa habitación y no pierdas la marcha.

Más de este tema:

5 ejercicios de bajo impacto para trabajar el cuerpo completo

Ejercicios para transformar todo tu cuerpo en tan solo 30 minutos diarios

Ejercicios de yoga fáciles para eliminar los rollitos de la espalda

Te recomendamos en video