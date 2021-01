3 cosas que debes dejar de creer sobre no tener pareja a los 30

Las mujeres vivimos bajo la constante presión de tener alguien con quien compartir la vida. La sociedad nos ha hecho creer que tener pareja es igual a ser exitosa, plena y feliz, provocando que muchas veces terminemos pensando que si no hemos conseguido una para cierta edad, nunca estaremos satisfechas.

Especialmente cuando cumples las tres décadas, la presión parece aumentar. Estás en la edad de asumir riesgos mayores y de tener compromisos más serios. A tu alrededor todos parecen estarse casando, teniendo hijos o comprando su primer casa en familia, pero ¿realmente todo tiene que girar en torno a tener una pareja?

Ya sea que recién terminaste una relación o que seas la eterna soltera de tu círculo social, por alguna razón, las personas siempre creerán que eres miserable sin alguien a tu lado. Con tantos prejuicios es fácil no caer en la crisis de la edad en la que comienzas a cuestionar si tu soledad se debe a que eres poco atractiva o interesante.

Te diré algo: no te dejes llevar por lo que otros opinen de tu vida. Las personas siempre tendrán algo que decir pero no tienes por qué aferrarte a las opiniones no solicitadas.

Aquí hay 3 cosas que debes dejar de pensar si no has conseguido pareja y ya tienes 30 años.

Deja de pensar que no eres suficiente

Lo primero es dejar de pensar que no eres lo suficientemente interesante o bonita como para que alguien se fije en ti. No necesitas la aprobación de nadie ni tampoco una "media naranja" ni nada por el estilo para sentirte completa. Eres suficiente y estás completa por ti misma. Si crees en tu valor, otras personas verán esta confianza en ti y naturalmente se manifestarán frente a ti. Has llegado tan lejos en la vida, y es probable que la mayoría de las cosas que lograste sea porque las hiciste realidad. Eres una fuerza total por tu cuenta, con o sin pareja. El que llegue a tu vida es para complementarte, no para completarte o repararte.

Tu estatus amoroso no debe restar otras cosas importantes que has logrado

Tu estatus de relación no debería quitar todas las otras cosas increíbles que están sucediendo en tu vida. Hay muchas personas que no terminan de entender que a veces estamos más concentradas en mejorar en otros ámbitos que en romántico pero de nuevo, es una cuestión a la que nos han acostumbrado. Esto pasa especialmente con otros miembros de la familia como tus tías o abuela, quienes fueron educadas bajo la idea de que una mujer está realizada una vez que se establece en pareja. Lo único que debes hacer es respirar profundamente y contarles sobre todas las cosas positivas que has logrado y por las que estás orgullosa.

Estar soltera no es una maldición ni una condena

¿Quien dice que tener una relación es la llave de la felicidad? Ni estar soltera es una condena ni estar con alguien garantiza la plenitud. Así que deja de pensar que estás condenada a estar sola y ser infeliz por siempre. Eres genial, mereces a alguien genial. Puedes cuidarte a ti misma y hacer cosas por tu cuenta. No necesitas de nadie más.. ¿Un ingreso significativo? Sí por favor. No hay nada mejor que ser una mujer independiente (aún estando en pareja). Diviértete y vive sin culpa. Estás aprendiendo lo que es realmente importante para ti, lo que quieres y lo que no.

