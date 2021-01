La infidelidad es un hecho que existe desde que se tiene uso de razón o al menos desde que se creó el concepto de pareja. De hecho, según una encuesta, uno de cada cinco estadounidenses admite haber sido infiel en el contexto de una relación comprometida. Y muchos de los que no lo han sido al menos lo han considerado, lo que nos lleva a hablar sobre la micro infidelidad.

Psicólogos expertos en relaciones definen esto como comportamientos que se ciernen cerca de los límites mutuamente acordados en una relación que comprenden la fidelidad, desde iniciar sesión en un sitio de citas para ver qué hay ahí fuera, hasta forjar relaciones que están más cargadas emocional y sexualmente que una conexión platónica típica, según reseña el portal NBC News.

Cinco preguntas que no pueden faltar para iniciar una buena relación amorosa Conocer aspectos básicos de la persona que te gusta es crucial.

Descubre qué es la micro infidelidad y si realmente cuenta como engaño

Pero, ¿esta práctica se considera infidelidad como tal? El psicólogo Ty Tashiro cree que sí. “Aunque la micro infidelidad no implica contacto físico con alguien fuera de la relación comprometida, es importante evitar la tentación de enfatizar demasiado la parte 'micro' de la frase y recordar que ‘infidelidad' es la palabra clave”, dice. "Cuando uno traiciona la confianza de una pareja, siempre hay consecuencias emocionales para el bienestar de el o ella y la integridad de la relación".

El daño radica en el engaño

Robert Weiss, director ejecutivo de Seeking Integrity, una comunidad en línea que aborda los desafíos de la salud del comportamiento, dice que la diferencia entre la micro infidelidad y la infidelidad como tal se define mejor por cuánto pueden afectar sus interacciones secretas a su pareja cuando él o ella descubre lo que está pasando.

“Diferentes comportamientos pueden ser infidelidad para una pareja, micro para algunas y ningún problema para otras. Engañar tiene menos que ver con el comportamiento particular y más con mantener secretos y el impacto que tienen cuando se descubren”, dice Weiss. “Por ejemplo, algunas parejas pensarían que coquetear está bien, algunas parejas lo llamarían micro infidelidad y otras lo llamarían infidelidad en toda regla”.

¿Por qué la gente se siente “obligada” a cometer micro infidelidad?

Weiss explica que hay diversas razones por las cuales esto se produce pero en su opinión, explica que “se hacen por impulso, para un poco de excitación o estimulación adicional. Es como pedir tarta de queso para cenar en lugar de ensalada”, explica.

También dice que es algo normal encontrar atractivas a otras personas dentro de una relación comprometida, pero no actuar en consecuencia. “Estar en una relación no significa que nunca te fijes en nadie más que en tu pareja. Tampoco significa que no puedas disfrutar cuando alguien coquetea contigo sin importar si respondes de la misma manera. Este tipo de comportamiento tampoco refleja automáticamente la fuerza de tu relación o lo atractivo que encuentras a tu pareja o lo buena que es tu vida sexual ”, dice.

Entonces, ya que en varias situaciones esta práctica puede no ser malintencionada e incluso hasta involuntaria ¿cómo debería lidiar una pareja con la micro infidelidad? En la opinión de Weiss, recomienda ser honesto y directo ante todo.

“Estas pequeñas muestras no son necesariamente un signo de nada, excepto quizás de que una pareja necesita comunicarse mejor. Y una mejor comunicación puede ocurrir con o sin asistencia terapéutica. La comunicación abierta, honesta y no reactiva es la clave para una intimidad saludable”, explica.

Cuando sales con un hombre menor que tú, importan tus sentimientos y no el qué dirán Ciertamente el amor no tiene edad y la relación puede funcionar si ambos ponen de su parte.

“Cuanto más abierta y honesta es una pareja, más intimidad tienen. Recuerda, con la infidelidad no es el comportamiento específico, son las mentiras y los secretos lo que separa a una pareja. Si puedes eliminar las mentiras y los secretos, la relación se vuelve mucho más fuerte", concluye Weiss.

Y en el caso de que tu pareja no reconozca lo que esta práctica representa, tienes que defenderte a ti misma y todo lo que consideras aceptable, dice Tashiro. “Cuando una pareja racionaliza su micro infidelidad, debería ser una señal de advertencia de que son insensibles a sus necesidades y bienestar. Si él o ella continúa haciéndolo o se niega a discutir el tema contigo, entonces podría valer la pena buscar asesoramiento profesional".

Después de todo, si tienes una pareja que no es honesta y no respeta tus sentimientos y límites, tus problemas pueden ser más macro que micro.

Más de este tema:

Posiciones sexuales que aumentan el placer en las mujeres en poco tiempo ¿Las probaste?

¿Por qué enero es el mes donde ocurren más rupturas de parejas?

Propósitos de Año Nuevo que ambos pueden hacer para salvar su relación de pareja en 2021

Te recomendamos en video