Diciembre es el mes en el que tu feed de Facebook se llena de publicaciones de propuestas de matrimonio, febrero está lleno de afecto gracias al Día de San Valentín y luego entre los dos está el pobre enero, que extraoficialmente ha sido coronado como el mes de las rupturas, pero ¿por qué pasa esto durante esa época del año?.

Durante este mes se manifiestan al menos el doble de rupturas que en cualquier otro momento del año, y según un estudio realizado se trata de diversos factores que van desde esperar para recibir regalos de Navidad hasta propósitos de Año Nuevo. Sin embargo, estas son las razones más frecuentes.

Siete consejos para vencer la ansiedad de fin de año Y es que al cumplir los 365 días de un año esto trae más presión a ciertas mujeres.

¿Por qué enero es el mes donde ocurren más rupturas de parejas?

Fuera lo viejo, dentro lo nuevo

Al comienzo del nuevo año, muchas personas sienten la necesidad de limpiar su vida. Reevalúan su posición en las relaciones. Es posible que te des cuenta de que hay algo nuevo en tu pareja, por ejemplo, algún pasatiempo en el que se ha interesado que realmente cambia tu opinión sobre ella.

Si han estado infelices por un tiempo, pero no lo han enfrentado, este podría ser el momento en el que se pongan sus problemas en la mesa y acepten que quieren algo, o a alguien, diferente de con quién están ahora.

La relación quedó en suspenso durante las fiestas navideñas

Como reseña el portal College Times, es posible que muchas parejas, especialmente en la universidad, no vean a su novio o novia durante las vacaciones decembrinas. Entre los ratos familiares y las tradiciones navideñas, no hay mucho tiempo para tener una gran conversación sobre la relación.

Así que dejan las conversaciones de rupturas hasta después de que termine este tiempo de descanso que suele ser en enero, cuando todas las pequeñas peleas comienzan a regresar a la relación y ambos vuelven a las rutinas habituales que han llegado a odiar.

Hábitos que las mujeres que se aman a sí mismas deben hacer durante el nuevo año Agrega estos objetivos a tu lista para que seas una mujer plena en 2021.

Regalos

Tal vez las parejas ya hayan comprado regalos para su enamorado antes de Navidad e incluso si no están felices en la relación, todavía se preocupan por ellos y quieren darles ese presente, básicamente porque quieren recibir uno a cambio o porque no pueden devolverlo a la tienda o quedarse con él.

Por insensible que parezca, muchas personas que quieren romper con su pareja pueden esperar hasta recibir sus regalos navideños, más un par de días adicionales para que no se vea tan obvio que fue por esta razón, dando como resultado la llegada de enero.

No arruinar la Navidad

Nadie quiere ser el Grinch en Navidad. Si has estado en una relación comprometida con alguien por un tiempo, no querrás arruinar las fiestas decembrinas para tu pareja con charlas de rupturas. Es que solo ocurren una vez al año y la idea es que se disfruten.

Así que querrás dejar pasar Navidad y Año Nuevo, pero no dudarás en romper antes de que llegue el día de San Valentín, porque ¿quién quiere ser abandonado antes del día más romántico del año?

La ansiedad anticipatoria por el nuevo año puede afectar tu vida y así puedes evitarlo Es el miedo, temor, estrés por lo que sucederá en el futuro, ante eventos que aún no han ocurrido.

Esperabas que la Navidad arreglara las cosas

Muchos operan bajo el supuesto de que las luces de colores y los regalos de Navidad arreglarán mágicamente cómo se sienten con la relación y todo volverá a ser como antes.

Sin embargo, si las cosas simplemente no funcionan, tan pronto como se bajen las decoraciones, todo lo que te quedará serán los problemas y no tendrán nada que los distraiga de la inconformidad y del hecho de que sus parejas ya no son la persona que pensaban que era.

Propósitos de Año Nuevo

Si has decidido ser una persona más feliz y tratarte mejor, ¿qué mejor momento que enero para comenzar tu vida amorosa? Si no estás satisfecha con tu relación, puedes decidir probar la vida de soltera por un tiempo. Pero antes de tomar una decisión apresurada, asegúrate de que esto es lo que deseas.

Analiza que esta no es solo una etapa difícil porque si quieres regresar con tu pareja en unas pocas semanas, es posible que eso no sea viable. Si eres sinceramente infeliz en la relación, entonces no necesitas aguantar eso, eres joven, no necesitas estar atada a algo que no te hace feliz.

Más de este tema:

Este año no fue para conseguir todo lo que querías, fue para apreciar lo que tenías

Seis técnicas de relajación para calmar la ansiedad

Los consejos que debes seguir para elegir tu mantra del 2021 y lograr todo lo que te propones

Te recomendamos en video