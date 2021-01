Después de muchos años de evolución, hemos pasado a tener una dieta rica en trigo, granos, harina, alimentos envasados y procesados como jugos de frutas, refrescos de cola, etc. Estos alimentos tienen variedades de azúcar que son perjudiciales para la salud. Estos cambios nos están llevando a una pandemia de obesidad y diabetes, por lo que no es mala idea eliminar el azúcar de tu dieta para mejorar tu salud.

Y al decir “eliminar” es más como una desintoxicación que se refiere a un período de tiempo en el que dejas de consumir un producto en particular. La mayoría de la gente lo hace con la esperanza de seguir un estilo de vida saludable. Como el azúcar no contiene nutrientes, proteínas, enzimas ni grasas saludables, la desintoxicación del azúcar se convierte en un proceso sostenible ya que no daña negativamente tu cuerpo.

Descubre todos los beneficios de eliminar el azúcar de tu dieta y cómo afecta esto a tu cuerpo

Puedes comenzar con eliminar el azúcar por 10 días, ya que no queremos que el cuerpo se sienta demasiado abrumado. Es un mini reinicio instantáneo del sistema. El efecto positivo número uno es que recalibra el paladar y se pueden degustar azúcares naturales, pero hay muchos otros que tienen que ver con tu salud.

Pérdida de peso

El alto consumo de azúcar interfiere con el proceso de descomposición de las grasas en el cuerpo, lo que lleva a desarrollar hígado graso y también muchos rollitos no deseados en la parte exterior de nuestro cuerpo.

La desintoxicación del azúcar es una de las formas más fáciles de reducir la grasa del vientre y reemplazarla con alimentos integrales nutritivos puede ayudar a reducir al menos dos kilos de peso en un mes, esto sin contar el ejercicio.

Equilibrio hormonal

Según reseña el portal Pinkvilla, la ingesta alta de azúcar también puede dificultar el equilibrio hormonal de tu cuerpo y la respuesta de la dopamina. Una desintoxicación del azúcar puede regular las hormonas al agregar grasas buenas a tu dieta diaria que resulta en menos cambios de humor, antojos de hambre, estrés y mejores niveles de energía.

Mejora tu piel

Eliminar el azúcar de tu dieta tiende a dar como resultado una piel más brillante y clara, especialmente para las mujeres con acné. Las ojeras también empiezan a aclararse a medida que se reduce la hinchazón debajo de los ojos debido a la desintoxicación.

Además, a medida que las hormonas se equilibran, la piel se ve más joven y firme, lo que también complementa un tono uniforme y una tez hermosa.

Buena salud óptima

Si bien los problemas digestivos como la acidez, el estreñimiento, los gases y la hinchazón no se consideran muy en serio, las bacterias intestinales nocivas y malas se alimentan del azúcar y las proteínas bacterianas y las toxinas se filtran en el torrente sanguíneo.

Por lo tanto, eliminar el azúcar de tu dieta detendrá el crecimiento de bacterias malas, lo que a su vez reducirá la inflamación del intestino y tendrá un impacto positivo general en el cuerpo.

Cómo comenzar con este proceso

La forma correcta de eliminar el azúcar de tu dieta es complementar esta deficiencia con verduras, grasas buenas y proteínas. Evita todas las formas de granos, harina, alcohol, edulcorantes artificiales, lácteos y vegetales con almidón. Mantente hidratada con agua o bebidas sin saborizantes o edulcorantes artificiales y no olvides consumir seguir una dieta de arco iris que consiste en frutas y verduras de diferentes colores.

Recuerda que estos efectos no son inmediatos. No porque hayas eliminado el azúcar de tu dieta desde hace un par de días significa que empezarás a ver los resultados de una vez. Siempre se debe dar tiempo al cuerpo para que se recupere y restablezca los niveles de azúcar en sangre.

