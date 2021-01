Las mujeres fuertes no se dejan derrotar ante la incertidumbre

El 2020 quedó atrás y es momento de iniciar un nuevo año con los brazos abiertos. Sé que es difícil pensar positivo después de vivir tantos meses entre malas noticias pero créeme cuando te digo que ahora eres lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que venga.

A todas nos da miedo lo desconocido, tanto que a veces preferimos quedarnos en "lo seguro" por más terrible que sea. Sin embargo, el 2020 nos enseñó a mantenernos firmes y a no permitir que nada nos nos derrumbe. Así es como las mujeres más fuertes no se dejan derrotar ante la incertidumbre.

Está bien tener miedo al nuevo año de hecho, es perfectamente normal. Nadie sabe qué sucederá en los próximos meses, ni siquiera lo que viene mañana y es completamente normal. Como regla, los humanos preferimos la certeza a la incertidumbre.

Quizá el malestar no desapareció con las 12 campanadas pero si miras en perspectiva, te darás cuenta de que has luchado y triunfado en uno de los años más complicados que nos ha tocado vivir.

El 2020 nos puso a prueba demasiadas de veces y pasamos por situaciones que nos hicieron sentir vulnerables pero es momento de recordar lo valiente que has sido.

No cedas a tus miedos o preocupaciones, no permitas que quiebren tu alma.

Ser una mujer fuerte es complicado. Mientras que para muchas personas, significa no tener sentimientos o creerse superior, para otros es ser una figura inalcanzable o imposible de tratar sin embargo, está lejos de ser así

Cuando una tiene una personalidad fuerte, es fácil alejar a los demás sin embargo, una no está exenta de aquellos que buscan poner el pie.

Siempre habrá personas que quieran ver caer a otras, ya sea con mañas acciones o palabras ofensivas. No va a faltar quien intente sabotear tus logros o cuestionar tus alegrías pero cuando eres una mujer fuerte, no te dejas intimidar por lo que otros digan o piensen de ti.

Las mujeres vivimos atadas a la presión social de muchas formas. Todo el mundo espera demasiado de nosotras y eso hace que por instante perdamos de vista lo que nos hace verdaderamente felices.

A veces puedes olvidar tu fuerza y sucumbir ante las exigencias de la sociedad para encajar sin embargo, tu inteligencia emocional siempre termina por aterrizarte y devolverte a eso que te hace tan auténtica.

De eso se trata ser una mujer fuerte, de no dejarte de nadie y de mantener tus estándares altos y tus valores le guste a quien le guste.

Has aprendido a filtrar la información que te llega y a las personas que te rodean. Si algo no te suma, simplemente lo haces a un lado y sigues con tu camino.

Este año, fortalece tu cuerpo pero sobretodo tu espíritu. Aunque el futuro sea incierto, no olvides que las metas son importantes. Debes pensar en todas las cosas que quieres lograr pero no te castigues si no logras alcanzar lo que quieres en cierto tiempo o "cuando los demás lo hacen". Recuerda que cada quien tiene sus propias metas y cada quien florece a su tiempo.

No debes sentir que has fallado si el éxito tarda un poco más de lo que esperabas. Puedes controlar lo duro que trabajas, pero no puedes controlar cuándo ascenderás de puesto o cuándo duplicarás tus ganancias en tu negocio. Concéntrate en las cosas que puede controlar y deja de preocuparte por el resto.

Aunque está bien echar un vistazo hacia lo que fue el año pasado, no te quedes con la mirada hacia atrás. Puede que no hayas logrado tantas metas como desearías, pero hiciste lo que pudiste y llegaste al final. Quizá hubo momentos en los que querías rendirte pero seguiste adelante; momentos en los que dudaste de ti misma y luego terminaste sorprendiéndote. Ha logrado mucho más de lo que crees. Hoy es una nueva oportunidad.

Más de este tema

Las mujeres que han perdido un ser querido son almas más fuertes y resilientes

Cría niñas que rompan patrones patriarcales, no que crean que son "el sexo débil"

Sé la mujer de la que tu niña interior estaría orgullosa