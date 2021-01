Rompe patrones: las claves que necesitas para no repetir comportamientos si tienes familiares tóxicos

Si tienes familiares tóxicos sabes lo difícil que puede ser convivir con personas que constantemente generan conflictos y no son capaces de llevar relaciones positivas, de tal manera que es importante que tengas mucho cuidado de no repetir estos comportamientos.

Desde pequeños escuchamos que la familia es lo primero y que los lazos sanguíneos siempre deben ser la prioridad para nosotros, sin embargo, en ocasiones hay familiares que pueden ser conflictivos, hirientes y dañinos para nosotros.

Cuando una persona con actitudes tóxicas forma parte de nuestra familia, las relaciones suelen estar llenas de sentimientos negativos, maltrato psicológico y constantes conflictos. Esto suele afectar la dinámica familiar hasta el punto de convertirse en disfuncional.

Mucho se habla sobre lo negativo que resulta convivir con una persona tóxica y frecuentemente escuchamos consejos sobre cómo alejarnos de aquellos que nos hacen daño, sin embargo, también es necesario saber si nosotros hemos tenido o tenemos algún grado de toxicidad en nuestro comportamiento.

Puede ser muy complicado determinar y aceptar que no hemos sido la mejor versión de nosotros mismos en determinados momentos, sin embargo, esto no significa que no podamos mejorarlo.

Como en cualquier relación tóxica, suele haber víctimas y estas experimentan baja autoestima, culpa, tristeza, así como otros sentimientos negativos que pueden afectar profundamente y a largo plazo.

Por esta razón, es crucial que cuidemos nuestro comportamiento, de lo contrario estamos propensos a seguir una cadena no solo con nosotros mismos, sino con futuras generaciones de nuestras familias.

¿Qué hacer para romper con los patrones de familiares tóxicos?

Llénate de paciencia

Puede pasar tiempo para hacer introspección, notar lo que está mal y esforzarte por eliminarlo de tu vida. No te castigues, ve poco a poco y trabaja un paso a la vez.

Llénate de conocimientos

Cuando empiezas a conocer del tema te llenas de herramientas. Aunque a veces, puede ser difícil enfrentar algunas verdades, cuando conoces a fondo lo que ocurre, es más fácil cambiar tu realidad.

Enfócate en ti

No se trata de adoptar actitudes egoístas, sino de lograr todo lo que te has propuesto y que otras personas te limitaron a hacer. Haz todas esas actividades que te apasionan y llénate de positividad a través de lo que amas.

Conecta con tu interior

Meditar, ir a terapia, leer sobre bienestar, cualquiera de estas actividades pueden ayudarte a llegar con tu interior, esto contribuirá en la resolución de problemas y a tumbar límites.

¿Cómo saber si soy una persona tóxica?

Para romper con patrones, es importante que te autoanalices y determines si tienes una actitud tóxica en determinados momentos.

¿Sientes que todos están en tu contra?

Percibes que la gente que te rodea quiere agredirte de alguna manera. No te sientes segura, tiene una autoestima dañada y piensas que cualquier opinión sobre ti o tu estilo de vida es una agresión en tu contra.

¿Sientes que eres una víctima?

Sientes que te encuentras en una situación negativa por lo que los demás han hecho y crees que no tienes el control de muchas situaciones en tu vida. Piensas que tus acciones se deben a algo que alguien más hizo.

¿Manipulo a las personas en mi entorno?

Necesitas que todo salga como tú lo deseas y sientes que eso es también lo que la otra persona requiere, de modo que tratas de convencerla con cualquier frase que la sensibilice.

¿Soy agresiva?

Sientes que pierdes el control en algunas ocasiones. Dices lo que se te ocurre sin pensar en la otra persona, usas insultos y frases humillantes.

También eres aplicar agresión física.

¿Critico constantemente?

La mayoría de las cosas que realiza alguien más te parecen negativas, nunca te alegras por un triunfo ajeno y constantemente dices lo que está mal, aunque se trate de algo minúsculo.

