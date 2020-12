La vida es demasiado corta para guardar rencores. Es mejor olvidar el pasado, perdonar a las personas y seguir adelante. Y aunque puede ser un desafío dejar ir el dolor y la ira y hacer las paces, por tu propio bienestar y paz interior, siempre es lo correcto.

Perdonar a alguien, estar libre de estrés y deshacerse de todos los sentimientos negativos y el dolor te ayudará a alcanzar un mayor nivel de madurez y sabiduría. Te sentirás ligera y te convertirás en una mejor persona. Y con estos pasos podrás encaminarte en esa dirección.

Las señales que identifican a un celópata y por qué debes alejarte de él Las personas con celos irracionales suelen tener comportamientos obsesivos.

Sigue estos pasos para perdonar de manera genuina y encontrar paz interior

Da rienda suelta a tus sentimientos

Irónicamente, lo primero que debes hacer es evaluar primero la situación y los sentimientos que esto involucra. Si bien la mayoría suelen estar lideradas por el dolor o la rabia, es necesario exteriorizar todo eso que sientes.

Según reseña el portal Pinkvilla, una vez que estén afuera tienes la oportunidad de lidiar con ellos en vez de reprimirlos y mantenerlos contigo, causando más malestar en tu interior. Algunas veces este malestar no solo es espiritual afectando tu paz, sino que también puede ser físico atacando de cierta manera tu cuerpo con dolores de cabeza, de estómago y otros males.

Deja ir el rencor

Una vez que exteriorizas tus emociones, sigue el siguiente paso para poder perdonar de manera genuina y encontrar paz: dejar ir el rencor. Puede ser difícil hacer esto cuando alguien te ha lastimado y te ha causado dolor. Probablemente lo último que está en tu cabeza es hacer esto pero si nunca sueltas ese sentimiento entonces no podrás encontrar la conclusión que tanto estás buscando.

Guardar rencor no te llevará a ninguna parte y no te hará ningún bien así que lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir.

5 cosas que debes dejar de pensar si estás soltera a los 35 años Si te sientes demasiado abrumada por tu soltería, quizá debas desprenderte de estos pensamientos tóxicos con los que sólo te estás autosaboteando

Recuerda quién eres

Si sientes que te cuesta mucho desprenderte de esos sentimientos negativos, recuerda quién eres tú y si realmente vale la pena guardar el rencor y la rabia.

Recuerda que tú eres mejor que eso, que eres una mujer fuerte, evolucionada y con una espiritualidad plena, capaz de poder conseguir lo que sea si te lo propones, por lo que perdonar de manera genuina y encontrar la paz no será un problema para ti.

Dite a ti misma que puedes con la tarea. Hay tantas cosas y tantas personas que necesitan tu amor y tu atención. No pierdas tu tiempo y energía en resentir a ese individuo y sigue adelante.

Disfruta de la gratitud

Una vez que te hayas deshecho de todos esas sensaciones negativas, es hora de reemplazarlas con buenas vibras, una gran actitud positiva cargada de buenos sentimientos. En lugar de concentrar tus energías en las cosas negativas, dirige tu atención a aspectos como la felicidad, la solidaridad, la buena fortuna y por supuesto el amor.

Abraza todas estas sensaciones que llenarán tu alma de paz interior, sé agradecida por sentirlas y te ayudarán a perdonar de manera genuina.

Cómo lidiar contra tu ansiedad: conoce el autorregistro El autoregistro es una técnica muy recomendada por los psicólogos.

Perdonar

Finalmente, después de todo este proceso de sanación y paz interior, lo que queda es perdonar. Luego debes decidir si quieres o no decirle a la otra persona que has limpiado todo lo malo que sentías por ella. Si decides no expresarlo directamente, hazlo a través de gestos amables.

El perdón pone el sello final a lo que sucedió y lo que te lastimó. Quizás aún recuerdes lo que llevó a eso, pero ya no estarás atada por los sentimientos que acompañaban ese momento.

Después de haber superado esas emociones y haber aprendido lo que necesitas hacer para perdonar de manera genuina y encontrar paz interior, podrás cuidarte mejor en el futuro.

Más de este tema:

5 frases que puedes decirle a alguien que ha tenido una pérdida este año

Psicólogo responde las cuatro preguntas más comunes sobre la infidelidad

Las frases que jamás debes pronunciar cuando te miras al espejo para proteger tu amor propio

Te recomendamos en video