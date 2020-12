5 frases que puedes decirle a alguien que ha tenido una pérdida este año

La pandemia de COVID-19 que ha azotado al mundo este año ha traído pérdidas para todos. Mientras que la temporada navideña y de fin de año puede significar un tiempo de sanación, paz y felicidad después de tanta pesadez que se vivió en el 2020, para otros sólo trae más pesar.

Sin duda, este año la muerte de un ser querido ha sido aún más difícil de superar que en cualquier otro momento. Quizá tengas un amigo, una pareja o alguien de tu familia que perdió a un ser querido este año y no sabes cómo dirigirte para no ser impertinente u odiosa.

Nunca es fácil hablar sobre la muerte y aunque creas que las palabras de aliento son la clave para mostrar tu apoyo a esa persona, en realidad no lo son. De pronto decirle "no estés triste" a alguien que padece depresión no suena tan lógico pues no es como que se elija estar deprimido. Lo mismo sucede cuando le dices "no te preocupes" a alguien que tiene ansiedad.

Aquel que está enfrentando la pérdida de un ser querido puede sentirse deprimido y ansioso. No importa cuánto tiempo haya pasado, nunca es fácil de sobrellevar y menos cuando todo es caos en el mundo exterior. Tampoco se trata de que no puedas ser feliz esta temporada porque esa persona la está pasando mal pero quizá sea importante entender cómo acercarte y qué decir para hacerla sentir mejor.

"Estoy para ti/ No dejes de llamarme o escribirme/Voy a llamarte de nuevo para saber cómo vas"

La clave está en hacerle ver a esa persona que pase lo que pase estarás para apoyar. Sé contundente, no "sugieras" que te llame si necesita algo, asegúrale que tú lo harás porque realmente te importa. Aunque nadie tiene la solución mágica y definitiva para aliviar un corazón roto que está enfrentando una pérdida, no hay nada más reconfortante que ver el apoyo que tienes alrededor. Hacerle ver a esa persona que su dolor no es una molestia y que es libre de llorar contigo es algo muy valioso.

"Te amo"

Esta frase es simple pero muy poderosa. Sentirse solo, molesto e indefenso puede ser aterrador y es algo que seguramente está sintiendo esa persona. Decir "te amo" es reconfortante y no necesita explicaciones ni ir más allá cuando lo dices de corazón. Esa persona sabrá que eres genuina y te lo agradecerá. El solo hecho de decir "Te amo" les permite saber que cuentan con tu apoyo sin importar por lo que estén pasando.

"Ni siquiera puedo imaginar por lo que estás pasando. Solo debes saber que estoy aquí para escuchar"

No minimices sus emociones Lo último que quiere una persona en duelo es que su dolor sea minimizado o descartado. Tratar de cambiar la emoción de esa persona no es la forma de abordarla. Aún cuando de verdad deseas ver bien a esa persona y darle ánimos, decirle que vea "el lado positivo" no es lo mejor. En su lugar, trata de abordarlo diciendo que entiendes que no la está pasando bien y que tiene tu apoyo incondicional para lo que pueda necesitar.

"Tómate el tiempo que necesites. Todo estará bien"

Para alguien con una depresión profunda o incluso con un estado de ánimo extremadamente bajo provocado por una pérdida, el día a día puede ser muy abrumador. Especialmente ver la felicidad de otros en esta temporada o la presión por "estar bien" puede empeorar sus emociones Hazle saber a esa persona que es muy válido ese pesar, que no hay una forma correcta de llevar el duelo y por ende no hay un tiempo para sanar. Sin embargo, reitera tu apoyo y no dejes de recordarle que todo estará bien y que estarás ahí.

Las frases que debes evitar:

1. Al menos vivió una larga vida.

2. Está en un lugar mejor

3. Hay una razón para todo

4. ¿No lo has olvidado todavía? Ya pasó mucho tiempo.

5. Dios quería que estuviera con él (aún cuando alguien es creyente, no es un momento para esta frase)

6. Sé fuerte

