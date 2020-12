Seis beneficios del sexo responsable para controlar la ansiedad

Practicar y mantener relaciones sexuales de manera responsable tiene innegables efectos positivos para la salud física y mental de todas las personas.

Incluso, diversos estudios han señalado que el sexo es un buen antídoto para alejarse de algunos trastornos mentales como es el caso de la ansiedad.

Según una investigación de la Britain's National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles y otra de la Society for Personality and Social Psychology, las parejas que tienen sexo al menos dos veces a la semana son 70% más felices que las que lo practican con menos frecuencia.

Asimismo, los sexólogos apuntan que potenciar una mayor frecuencia de la vida sexual ayuda a las mujeres a mitigar los efectos negativos de la ansiedad.

Adiós a la ansiedad con el sexo

Potenciar una mayor frecuencia de la vida sexual ayuda a las mujeres a mitigar los efectos negativos de la ansiedad. - Pixabay

Las personas con trastornos de ansiedad tienen preocupaciones y miedos excesivos y persistentes sobre situaciones del día a día.

Suelen manifestarse a través de episodios frecuentes de miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos.

Te mostramos algunos beneficios del sexo y que permitirán alejar la ansiedad de tu vida:

Tener sexo de manera continua reduce los niveles de cortisol en el cuerpo, la hormona que segregamos en situaciones de ansiedad. - Pixabay

– Mantener relaciones sexuales hace que se liberen una serie de hormonas que tienen un efecto positivo sobre el estado de ánimo, como DHEA, y neurotransmisores como la serotonina y endorfinas. Esto contribuye notablemente a mitigar los síntomas de ansiedad, estrés y depresión.

– Practicar sexo a primera hora de la mañana nos hace mantener una actitud más optimista y menos pesimista. Además de reducir los niveles de miedo y preocupación en el día.

– Tener sexo de manera continua reduce los niveles de cortisol en el cuerpo, la hormona que segregamos en situaciones de ansiedad, tensión o estrés. El sexo sin miedo aumenta también el autoestima.

– Reforzar el sistema inmune es muy importante para combatir al coronavirus. Una forma de conseguirlo es con el acto sexual ya que se ha demostrado que libera inmunoglobulinas.

– Diversos estudios estadounidenses han demostrado que al alcanzar un orgasmo este puede ayudar a superar la depresión, la ansiedad o la adicción. Después del clímax se produce relajamiento físico y mental.

– El sexo aumenta la formación de nuevas neuronas, así como el número de conexiones entre células nerviosas.

Otros beneficios

Según algunos estudios, el orgasmo durante el sexo es capaz de bloquear el dolor o la ansiedad.

Además de ayudar fortalece el sistema inmunológico; practicar sexo con frecuencia no deja de ser un ejercicio igual de sano que practicar otro deporte.

Asimismo, en el caso de las mujeres, mantener relaciones sexuales ayuda a prevenir diversos tipos de cáncer, sobre todo el de mama. También aumenta el flujo sanguíneo y la elasticidad.

Otro punto a favor del sexo es que mantener relaciones te ayudará a recordar con más facilidad.

Está demostrado que las relaciones sexuales mejoran la memoria gracias a la estimulación en la producción de neuronas, lo que se traduce en el desarrollo de algunas capacidades cognitivas, entre ellas, la de recordar con facilidad.

Tener sexo en la noche es benéfico para las mujeres porque el cerebro libera sustancias, como las endorfinas, que inducen un estado de relajación profunda y de sueño, con lo cual se reduce la ansiedad y el estrés acumulado durante el día.

¿Cómo evitar la ansiedad?

Hacer actividad física de bajo impacto puede generar que los niveles de estrés y ansiedad. - Pixabay

– Hacer actividad física de bajo impacto puede generar que los niveles de estrés y ansiedad disminuyan, lo cual facilita los encuentros sexuales.

– Descansar, dormir bien y tener un estilo de vida tranquilo y sin sobresaltos, permitirá que en el momento de tener relaciones sexuales se pueda disfrutar realmente de la experiencia.

– Recuerda que practicar sexo sanamente tiene enormes beneficios para tu salud, tanto física como mental: fortalece el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial, relaja, facilita el sueño y es un potente analgésico.

Cómo controlar la acidez en el embarazo Es una situación normal en el embarazo, especialmente a partir del segundo trimestre.

Mas de este tema:

Libros para superar a tu ex y salir más fortalecida que nunca

5 ideas para escribir tus deseos de año nuevo

Deportes que te ayudarán a decirle adiós a la ansiedad