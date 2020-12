5 ideas para escribir tus deseos de año nuevo

Falta poco para que termine el año y de seguro estás pensando por todas esas cosas que quedaron pendientes por cumplir, pero también por los nuevos propósitos que deseas alcanzar para ese año a punto de llegar.

Quizás tu mente está llena de muchas ideas, son muchas las cosas que deseas realizar, cumplir y culminar, pero recuerda que es importante establecer metas reales, a corto a largo y mediano plazo, metas que te permitan crecer y hacerte sentir bien y feliz.

Para que puedas cumplir las metas es importante escribir lo que deseas, establecer prioridades para que no te sientas frustrado y por el contrario te sientas complacido de todo lo que logres. Puedes establecer deseos por los diferentes rubros de tu vida como por ejemplo familia, trabajo, amor, como persona, en el área de la salud, la distracción la profesión.

Una clave para hacer realizar todo lo que deseas es que te mantengas motivado con esas ganas al máximo por hacer realizad todas esas ideas que tienes rodando en tu cabeza y que a veces no te dejan ni dormir.

Para guiarte mejor en estos aspectos te presentamos en esta oportunidad algunas ideas para que escribas de manera concreta tus propósitos de año nuevo y los puedas realizar de manera satisfactoria.

Escribe tus deseos

Separa las necesidades de los deseos. - energepic.com / Pexels

Una manera de ver concretos tus sueños es escribiéndolos para que sea más fácil establecer esas tareas o acciones que te permitan concretarlas.

Busca una hoja, un cuaderno un lugar donde te sientas cómoda escribe todas las ideas que se te vengan a la mente. Separa en listas lo que necesitas por ejemplo bajar de peso, ir al médico, dinero para pagar una deuda pendiente. Escribe otra lista con lo que deseas, de tu cuerpo mejorar por ejemplo el abdomen, tiempo para compartir con los amigos, y así todo aquello que quieras.

Una vez que tengas todo lo que deseas escribir entonces toca hacer una revisión confirmando si realmente necesitas o quieres eso que escribiste. Si existe deseos o necesidades que se complementan, que se contradicen o se parecen y adjunta de nuevo la lista.

De esta manera depurarás la lista y te ayudará a favorecer prioridades para que realmente esté escrito lo que de verdad necesitas para seguir avanzando en los diferentes aspectos de tu vida. Recuerda que deben existir en esta listas aspectos que te ayuden a mejorar personalmente, cosas que sean para ti, para el trabajo interior.

Planifica

Una forma de alcanzar las metas es planificarse, la antelación es clave y eso se hace conociendo bien la lista adelantarte por ejemplo leyendo sobre tu propósito, si por ejemplo se trata de estudiar una especialización busca el ligar donde la imparten, el costo, los horarios para que puedes así establecer las líneas de acción y poderla efectuar. Si por el contrario uno de tus metas más urgente es hacer ejercicios entonces verifica tener los implementos para practicar ejercicios, luego el lugar más cercano, sus horarios, los planes mensuales y los tipos de disciplinas que se adaptan a ti.

Establece fechas

Para cumplir los objetivos es fundamental colocar fecha. Así que según tus prioridades colócale la fecha a cada uno de tus propósitos de año nuevo, puedes hacerlos por meses, cada tres meses, dependerá lo que desees alcanzar. Se muy sincero con los deseos de Año nuevo para establecer las prioridades y colocar fechas reales, basadas en tus necesidades.

Los errores también ayudan

Si en la primera las cosas no llegan a salir como querías no te frustres, determina la falla e inténtalo de nuevo, no te des por vencido y tampoco seas duro contigo, recuerda que eres humano y que es posible cometes desviaciones, así que vuelve a tu centro, respira de date una nueva oportunidad, las cosas salen a veces con la práctica y de pronto hasta mejor sale juego del impulso.

Celebra

Celebra por cada meta alcanzada. Te anima a seguir adelante. - cottonbro / Pexels

Cuando logres una meta no lo pases por alto, por el contrario, disfrútala, felicítate y si es posible date un gusto, se amable contigo, eso te inspirará para que las siguientes cosas sigas haciéndolas con ánimo y las disfrutes mucho más. Darse recompensa estimula a seguir adelante.

Lee tus propósitos

Lee por lo menos una vez a la semana tus propósitos del año. - Andrea Piacquadio / Pexels.

Lee tus propósitos del año de vez en cuando, por ejemplo, cada semana para que te refresque la memoria de las tareas realizadas y las que faltan por hacer. Es una forma de renovarte, de tomar un respiro y darte cuenta así de lo que te falta.

Más de este tema:

Razones por las que debes hacer un viaje al cumplir 40 años

Deportes que te ayudarán a decirle adiós a la ansiedad

Libros para superar a tu ex y salir más fortalecida que nunca