4 ideas para celebrar la primera navidad de tu bebé

La Navidad es una temporada mágica llena de momentos especiales, de experiencias maravillosas para disfrutar con los seres que más estimas. Si en la familia hay un nuevo miembro y un bebé vivirá la primera Navidad, entonces es momento de ponerse aún más creativo y que esta temporada sea aún más inolvidable.

De seguro que, con tu bebé has vivido momentos inolvidables, tienes guardados sus mechones, el registro de las primeras veces que gateó, sonrió, te miró y pare de contar. De esta misma forma debería atesorar la primera navidad con tu bebé.

Más allá de los regalos es el espacio perfecto para que el bebé se contagie con la alegría de la fecha, que conozca un poco de las tradiciones y actividades que la familia realiza en la época. Que se acostumbre a los cambios propios de la temporada sin que esto le genere estrés o incomodidad.

Son muchas las formas que pueden utilizar papá y mamá para involucrar al bebé en la celebración de las fechas navideñas, aquí te mostramos cuatro alternativas para que la celebración navideña sea especial con la presencia del bebé.

Sesión de fotos

Capturar la primera Navidad de tu bebé en fotografías te permitirá mantener el recuerdo y mostrarle a tu hijo su crecimiento, te aseguro que cuando esté más grande y le enseñes sus primeras fotos lo disfrutará. No necesitas gastar mucho dinero, no es obligado hacerlo con un fotógrafo profesional. Lo importante son los detalles, con pijamas navideñas, puedes vestirlo de Santa, elfo o muñeco de nieve, si decides hacerlo en casa solo busca un espacio que puedas decorar con accesorios navideños, quizá unos peluches, unas luces, adornos que no puedan generarle peligros al bebé. Es una buena idea que papá y mamá se incorporen a la foto y que busquen apoyo de un familiar para realizar una linda fotografía familiar que atesorarás con el tiempo.

Tómate un tiempo para que el bebé conozca a Santa

Lleva a tu bebé a conocer a Santa y tómale una fotografía. - cottonbro / Pexels.

No importa el tiempo que tenga el bebé, es una buena idea que conozca a ese mágico personaje con traje rojo, barriga grande y barba blanca, un símbolo importante de estas fechas. Guarda una foto que les quede de recuerdo, cuando sea grande podrá ver sus fotos de pequeño con Santa y te aseguro que será un momento genial. Verifica los lugares que llevan a Santa y escoge uno que sea cómodo y tranquilo para el bebé. En esta salida a ver a Santa aprovecha y visita también tiendas que vendan artículos navideños para que vea el color, escuche la música que puede conocer los colores y sonidos de la época.

La cena de Navidad

Si realizarán la cena en casa identifica un espacio donde puedas llevar al niño para tranquilizarlo si se estresa entre tanta gente y las luces. - picjumbo.com / Pexels

Será un día para donde habrá más ruido de lo normal, más gente que lo mirará, lo tocará, lo querrá cargar. Entonces toma medidas, busca un área donde tengas un espacio para el silencio por si el bebé se altera, llévale la manta, el juguete que le gusta para mantenerlo tranquilo y animado. Nunca lo pierdas de vista, pues tendrás muchos lugares con luces y adornos que pueden ser peligrosos para el bebé, mientras más pendiente estés menos riesgo tendrás de accidentes.

La decoración en la casa

Adorna tu casa con accesorios que llamen la atención del bebé. - Adderley / Pexels

Es un buen momento para establecer nuevas tradiciones. Por ejemplo, puedes personalizar los adornos del arbolito con las manos de tu bebé o sus fotos. Te aseguro que a tu bebé le encantarán ver las luces como prenden y apagan. Realiza manualidades que puedan llamar la atención del bebé. Deja volar tu imaginación y si tienes otros hijos, o sobrinos invítalos a alizar actividades dándole así un toque diferente, personalizado e infantil a la decoración navideña de tu hogar.

