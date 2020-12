Las técnicas que todos necesitamos para aprender a decir NO

Para algunas personas puede parecer muy sencillo, pero para otras es un verdadero reto. Decir la palabra NO y, general, rechazar algunas peticiones, suele ser incómodo en algunas situaciones, pero existen maneras de hacerlo y que no haya ningún tipo de problema. Aquí hablaremos sobre cómo aprender a decir no.

Puede parecer algo muy básico e, incluso, sin importancia, pero saber rechazar lo que no queremos o no nos conviene hacer puede facilitarnos la vida en gran medida.

De hecho, no saber decir esta sencilla palabra de una sola sílaba puede resultar contraproducente para nuestra estabilidad emocional y mental, ya que nos puede llevar a situaciones completamente incómodas.

Según el portal Psicologíaglobal, no saber decir no es característico de las personas no asertivas.

“Les es muy difícil negarse a hacer algo que les piden, aunque estas peticiones vayan en contra de sus principios, sus necesidades o sus deseos, por miedo a las consecuencias negativas que les pueda acarrear el negarse a hacer algo que no quieren hacer”, señala el portal.

En este sentido, es importante evaluar si somos o no personas asertivas. Para saberlo, es necesario hacerte algunas preguntas.

Responde estas preguntas y descubre si sabes decir NO

¿Me siento culpable si digo que no?

Las personas poco asertivas suelen desarrollar sentimientos de culpabilidad e, incluso, se perciben a sí mismos como malas personas.

¿Piensas que habrá conflictos?

Es común que este tipo de personas piensen que al rechazar una petición habrá un conflicto mayor, por lo que prefieren es aceptar y evitar que vengan los “problemas”.

¿Sientes que se molestan contigo?

Otra de las características más comunes es que no se sienten bien como personas. Sienten que le fallan a alguien o que los demás los percibirán de forma negativa.

De esta manera, las consecuencias pueden afectar directamente en el bienestar mental, ya que puede generar problemas de autoestima, estrés o ansiedad.

Además de todo esto, las personas no asertivas se convierten en un blanco fácil para aquellos manipuladores emocionales, controladores y, en general, personas que deseen aprovecharse de alguien más.

Entendiendo esto, es crucial que no permitas convertirte en una víctima y, de una vez por todas, aprendas a decir no.

Lo primero que debes entender es que un “no” no es conflicto. Hay maneras de rechazar una petición de forma educada y empática, de hecho, es más sencillo de lo que piensas.

Los tips para aprender a decir NO

Aclarar

El primer paso es que después de recibir la petición, aclaremos todas las características de esta. Si hay algo que no está claro, debes preguntar.

Analizar

Luego de tener todo claro, será más sencillo analizar las consecuencias para saber si queremos aceptar o rechazar.

Tómate tu tiempo

No permitas que nadie te presione. Piensa el tiempo que lo necesites, para así tomar la decisión correcta. Piensa en tu tiempo, los beneficios, las consecuencias y todo lo que creas importante entorno a la petición.

Rechaza de forma empática

Calma. No tienes que rechazar de una manera pesada. Encuentra las palabras adecuadas, pero sé claro y contundente. Puedes armar una oración similar a estas: “Me gustaría, pero no puedo”, “Me alegra que me haya tomado en cuenta, pero no me sentiría cómoda”, “Entiendo que necesites ayuda, pero me encontraré muy ocupada”

Es importante que cuando una petición realmente sea algo que no estás dispuesta a hacer, por muy mínima que parezca, deja claro que es algo con lo que no te sientes cómoda, de esa manera, evitarás las insistencias.

Por ejemplo, si no te gustan los sitios nocturnos y a tus amigas sí, puedes responder: “Entiendo que disfrutan esos lugares, pero yo no paso un buen rato allí”.

Esto es muy importante no solo para mantener tu bienestar, sino para que el resto de las personas tengan claro que deben respetar tus decisiones.

