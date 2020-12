Al principio, piensas que tal vez te estás volviendo paranoica, por lo que intentas ignorar las señales. Pero la negación solo puede llevarte hasta cierto punto y pronto tendrás que admitir el ineludible hecho: tu pareja se muestra distante y fría. Pero ¿Cómo debemos reaccionar ante esta situación?

Lo primero que suele venir a la mente es el pánico: ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Está perdiendo interés? ¿Va a terminar conmigo? ¿Por qué se muestra distante y cómo puedo recuperarlo?

Probablemente te identificas con esta actitud, aunque hay muchas otras maneras de actuar al respecto. Es por eso que te traemos algunas de las cosas que puedes hacer si notas que tu pareja se muestra distante y fría, de modo que el resultado sea satisfactorio para ambas partes y sin perder la cabeza en el proceso.

Qué hacer cuando tu pareja se muestra distante y fría

Dale espacio

Cuando un chico necesita espacio, dáselo. Es tan simple como eso. Probablemente no quieras hacerlo y prefieras que él vaya y comparta contigo, pero esto no se trata de ti, se trata de él y de lo que necesita y lo mejor que puedes hacer es respetar sus necesidades. Según reseña el portal A New Mode, este es un signo de madurez emocional y si puedes hacerlo con éxito, él llegará a amarte y apreciarte aún más.

Está allí para él sin ser autoritario

Trata de brindar apoyo. Si bien es difícil llegar a esto cuando te sientes herida y confundida, es muy importante hacerlo. Hazle saber que estás ahí si te necesita.

No pierdas tu felicidad

No dejes que tus emociones negativas te dominen. Sí, probablemente estás asustada, preocupada e insegura, pero no dejes que algo incierto te robe la felicidad. Pasa tiempo con amigos y haz las cosas que disfrutas. La gente se siente atraída por la felicidad. Cuando irradies esa energía, tu pareja volverá a ti aún más rápido.

Mantén el ambiente tranquilo y positivo cuando estén juntos

Si estás ansioso y nervioso, él lo sentirá, pudiendo hacer que tu pareja se sienta más distante y fría al notar esa actitud. Intenta dar lo mejor que puedas para estar tranquila. Trate de aprovechar su lado cariñoso y afectuoso para que se sienta bien a tu alrededor.

Intenta volver a conectarte con tu pareja cuando sea el momento adecuado

No puedes esperar para siempre. En algún momento, debes averiguar qué está pasando en la relación y por qué tu pareja se comporta distante y fría. La mejor manera de hacer esto es con un mensaje que no sea amenazante para ver si quiere reunirse para charlar contigo.

Debes decidir cuánto tiempo estás dispuesta a esperar, pero si aún se muestra igual después de unas semanas, deberías intentar reconectar y ver qué está pasando.

Acepta el resultado

Existe la posibilidad de que simplemente ya no quiera estar en esta relación. Prepárate para eso y trata de aceptarlo. Dolerá, pero no será el fin del mundo. El miedo, la ansiedad y la preocupación realmente provienen de la idea de que tu mundo se derrumbará si lo pierdes, pero ese no es el caso.

Recuerda siempre que tú tienes control sobre ti misma y no sobre los demás. No puedes controlar lo que piensa o cómo se siente alguien más. Todo lo que puedes hacer es ser tu mejor yo y aportar lo mejor de ti a la relación. Lo mejor de ti no incluye tus miedos e inseguridades, así que trata de controlar a los que están en la puerta para evitar que tu pareja se muestre más distante y fría

Si ya no quiere estar contigo, está bien. No todo el mundo es compatible, sucede. Trata de no tomarlo como algo personal porque no lo es. Al igual que no todos los que conoces se convierten en tus mejores amigos, no todos las personas con las que salgas serán "la indicada".

