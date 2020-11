Si te preguntas cuánto sexo debes tener en tu relación para ser feliz, tenemos la respuesta

Alrededor del sexo en la vida de pareja hay muchas inquietudes que son comunes y que se pasean entre la duración del encuentro, si el tamaño importa y por supuesto, cuántas veces a la semana es una frecuencia aceptable.

En especial, esta última ha sido un punto de inflexión entre mujeres que buscan satisfacer a su compañero, muchas veces anteponiendo eso sobre su propio deseo, preocupaciones e intereses.

Sin embargo, tal como lo afirman los expertos, lo realmente importante es entregarse al disfrute del placer sin cálculos ni matemáticas de por medio porque en el deseo intervienen muchos factores.

Sexo en la pareja y la frecuencia ideal

"Lo cierto es que las parejas tampoco deben obsesionarse o hacer una métrica de sus propias vidas sexuales. Lo importante es estar sexualmente satisfecho", dijo el terapeuta sexual Peter Kanaris a El Confidencial.

Pese a que ciertos estudios dibujan el panorama de cuánto sexo tienen las parejas según sus edades, esto es solo un estimado ya que cada relación se desenvuelve de una manera distinta.

Cada pareja impone su ritmo sexual. - Instagram @_50_shades_of_grey

Conforme con un estudio publicado por USA Today, las personas entre 40 y 50 años tienen relaciones sexuales una vez a la semana mientras que los que oscilan entre los 20 y 30 años se ubican en torno a los dos, citado en el mismo medio.

No obstante, las comparaciones no son productivas. Es normal que al inicio muchas parejas tengan sexo muy frecuentemente, pero la reducción de estos momentos no significa que se haya acabado el amor o que haya un tercero de por medio.

Cada persona es distinta y no deberías sentirte mal por la cantidad de sexo que tienes debido a que no hay nadie que decida o defina cuánto es lo normal o lo aceptable. Disfrutar a plenitud es la única norma.

De igual manera, pasar por rachas con más o menos sexo tampoco es indicativo de que siempre será así, ya que la vida sexual se ve influenciada por los momentos que atravesamos.

No tiene nada de malo tener varios días sin actividad sexual. - Instagram @50shadesofgrey_damie

¿Cómo tener más sexo?

Pero si tu preocupación es que tu vida sexual parece estar esfumándose, los expertos tienen una serie de consejos para disfrutar más activamente de esta actividad.

De hecho, la primera recomendación rompe viejos paradigmas de que el sexo es espontáneo. Pese a que muchos lo disfruten más así y en la mayoría de las ocasiones sucede de esa manera, los sexólogos afirman que si se planifica, se practica con más frecuencia.

Esto permite organizarse y hacerle un espacio en una agenda plagada de responsabilidades, así que podrás prepararte cuando sea momento de consumarlo, añadió la fuente.

Sin embargo, si la preparación sigue sin dar resultado porque uno de los dos tiene más o menor deseo que el otro, lo fundamental es mantener la comunicación para llegar a acuerdos y explorar otras formas de satisfacción que no necesitan exclusivamente de la penetración.

El apoyo en pareja es fundamental para atravesar los periodos donde el sexo no es una prioridad. - Instagram @50_shadesofdamie

Abrirse a cosas nuevas y diferentes tipos de contacto físico también puede agregar mucha felicidad a su relación, sin tener que caer en el mal hábito de recriminarse por no sentir el mismo deseo que tu pareja pues este se modifica con factores externos como el estrés, enfermedades, medicamentos, problemas, ciclos hormonales, pasar mucho tiempo con el móvil, entre otros.

En todo caso, igualmente es válido acudir a terapia cuando este aspecto se vuelve un tema que tambalee la relación ya que detrás de estos desacuerdos relacionados a la cama, quizás hayan problemas sin tratar.

Identificarlos y resolverlos a tiempo podrá marcar la diferencia entre una relación sana y otra tóxica.

