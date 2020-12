Tan pronto como tu pareja te pide espacio en la relación es fácil sentir que todo el poder está en tus manos. Te sientes herida y desconcertada de que él necesite un tiempo lejos de ti, y puede que te sientas impotente. Pero siempre hay una solución y unos pasos a seguir para que todo pueda fluir de la mejor manera posible.

A veces una persona pide espacio porque duda de la relación, pero otras veces es una solicitud legítima de que necesita concentrarse en algo más temporalmente. Piensa en las veces que has necesitado un poco de aire, ya sea en el trabajo, un grupo de amigos o un proyecto que consume mucho tiempo. Hay razones detrás de la solicitud, que van desde el deseo de reconectarse consigo mismo hasta la inseguridad y la necesidad de sanar después de una situación inquietante.

¿Qué hacer si tu pareja te pide espacio en la relación?

Lo importante de todo esto es saber cómo responder ante esta situación de modo que no salgas lastimada y que puedas mostrarte empática con tu pareja.

Qué hacer si tu pareja te pide espacio

Ante esta petición, realmente no hay mucho que puedas hacer más que concederle el espacio que te pidió. Según reseña el portal Make Him Yours, cuando alguien hace esto es porque lo ha pensado por mucho tiempo y realmente está decidido, por lo que realmente es muy complicado de disuadirlo y “retenerlo” puede llevar a un panorama un poco más complicado, pudiendo llegar al punto de terminar toda relación inmediatamente.

Así que para empezar, lo mejor que puedes hacer es darle el espacio que necesita para "reconectar" y volver feliz y emocionado de estar contigo.

Mientras están separados, un objetivo crucial para ti es cambiar tu forma de pensar sobre la relación. En lugar de buscar que te "llene" emocionalmente, mírala como algo que llenas con tu tono alegre.

Intenta llenar tu vida con cosas que te hagan feliz y cosas que te encanta hacer. Una vida social significativa, pasatiempos divertidos, ejercicio y crecimiento son las cosas que deberían "llenarse" de felicidad, felicidad que luego puedes aportar a la relación y hacer tu vida aún más dulce.

Otra cosa muy importante durante este lapso es que no desperdicies tu energía tratando de averiguar qué está pasando por su cabeza. No eres una lectora de mentes, analizarlo es una pérdida de tiempo y esfuerzo.

La espera desespera

Ahora ¿cómo te aseguras de que tu pareja no pida espacio de manera indefinida en la relación? Bueno, realmente no puedes. Solo él conoce cuánto tiempo necesitará. Pero puedes configurar tu propio cronómetro.

En el momento en que hace la petición, piensa en ello como encender un temporizador. Has acordado a corto plazo anteponer su necesidad a la tuya, pero no puede durar para siempre. Con esta mentalidad, te sentirás fuerte, en control de tus propias circunstancias y mejor equipada para atender su solicitud.

La pregunta es, ¿cuánto tiempo debes esperar? En primer lugar, recuerda que el reloj no se detiene y si él no viene a ti, significa que pidió tanto espacio que al final te terminará perdiendo.

Cada situación es diferente, dependiendo de cuánto llevas con alguien. Por ejemplo, si estamos hablando de tu esposo de cinco años, la cantidad de tiempo que le des será totalmente diferente a la de un chico con el que solo has estado saliendo durante un mes.

Recuerda que vales mucho

Como fue tu pareja quien solicitó espacio en la relación, es fácil caer en la trampa de pensar que es un premio que ganaste y que ahora lo vas a perder. Cuanto más luchas por ideas para mantenerlo allí, agonizas por lo que hiciste mal y dejas que la paranoia te vuelva loca, mientras que él gana la ventaja en tu mente.

Pon una gigantesca señal roja de alto frente a tus pensamientos y recuerda la otra cara de la moneda. Tú también eres un premio, tanto como él. El espacio va en ambas direcciones. Al hacer esto, también corre el riesgo de perderte. De hecho, esto podría ser un gran error para él, cuando sigues con tu propia vida y descubras que estás bien sin él.

