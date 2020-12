Quédate con quien recuerde los pequeños detalles sobre ti, no te conformes con menos

Las relaciones son complicadas y están muy lejos de ser como las pintan en las películas y libros románticos en donde todo "se da fácil". No basta con sentir mariposas en el estómago o dejarse llevar por las chispas que surgen cuando se besan. Se necesita amor y atracción pero también madurez y equilibrio. Tu relación debe ser tu lugar seguro, ese espacio en el que puedes ser tú con tus defectos y virtudes.

Sí, algunas de esas historias románticas marcan una pauta de lo que queremos en una relación, pero hay que saber qué parte tomamos como ejemplo a seguir. La película Me Before You, por ejemplo plantea la idea de que una joven despistada termina en casa de un guapo millonario cuadrapléjico del que se enamora perdidamente.

Quizá suena muy fantasioso encontrar un amor así pero la parte que podemos destacar es que él se enamora de los detalles más pequeños de ella, como las calcetas o medias alocadas que le gustaban y que para todos eran "de mal gusto".

Y es que piénsalo, ¿alguna vez has regalado algo que el otro no esperaba porque jamás pensó que prestaras atención a esa bobería con la que tanto soñaba? ¡Es hermoso cuando alguien se acuerda de esos pequeños detalles sobre ti!

Especialmente en una era en la que todos vivimos acelerados, no hay cosa más valiosa que el otros te presten la atención suficiente como para saber con qué sorprenderte en Navidad o en tu cumpleaños.

Claro, el amor no se basa en regalos ni cosas materiales pero sí en esos pequeños detalles que no esperas y que te llenan el alma.

Mereces a quien valore todo tu ser, alguien que se entregue a ti por completo, no porque le ruegues sino porque desea todo tu corazón. Mereces que te quieran por lo que eres, alguien que valora tenerte en su vida.

Es lo que nos hace tan únicas, lo que nos diferencia de otros y lo que hará que la persona correcta se enamore perdidamente de nosotras. Mientras que para algunos serán demasiado extraños, para otros serán algo que te hace tan increíble.

No intentes cambiar tu esencia ni ocultar lo que te hace ser tú; la persona correcta conocerá hasta tus más grandes defectos y decidirá amarte sin condiciones.

Sí, hay cosas que puedes cambiar por un bien común pero sobretodo, para tu propio crecimiento. Pero quien se enamore de ti por todo lo que eres y lo que no, te ayudará a ver esos pequeños defectos como oportunidades para ser tu mejor versión.

El verdadero amor consiste en conocer a otra persona en su forma más pura y apreciar lo que encuentras. No es algo que descubras por casualidad o destino, sino algo que cultivas.

El amor es extraño y espontáneo y si te mantienes auténtica y fiel a ti misma, abrirás las puertas para que la persona correcta llegue a ti y te ame con todos tus defectos, virtudes y rarezas..

