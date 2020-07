Cuando los comentarios de tu pareja te hacen sentir insegura es momento de alejarte

Las relaciones son complicadas. No basta con sentir mariposas en el estómago o dejarse llevar por la química que sienten. No es sólo cuestión de físico o de tener los mismos gustos sino de equilibrio, de crecimiento y apoyo mutuo.

Una relación se construye entre dos y debe sumarte, no restarte.Tu relación debe ser tu lugar seguro, no un campo de batalla en el que sufras todos los días.

Mereces a quien valore todo tu ser y quien te impulse a ser siempre tu mejor versión. Mereces que te quieran por lo que eres, con tus defectos y virtudes y que demuestre que valora tenerte en su vida. ¿Por qué estar con alguien que siempre señala todo lo que haces mal?

Tu pareja no tiene por qué hacerte sentir insegura por cómo te ves o por algo que amas. No debe señalar tus imperfecciones de modo que te haga sentir humillada.

Tu relación no debe interferir con tu amor propio. Nadie tiene por qué hacerte sentir que no vales la pena.

Quien te ame, debe sumar a la confianza que tienes en ti misma, no llenarte de dudas e inseguridad. Debe hacerte sentir como la persona más bella, especialmente cuando te olvides de que lo eres. Tu pareja debe hacerte sentir segura con tu piel.

Nadie es perfecto, lo sabemos pero ¿por qué estar con alguien que hace que pienses que tus imperfecciones te convierten en una razón para no merecer algo bueno?

Así que aprende esto: eres hermosa y mereces estar con alguien que aprecie esa luz que irradias. Aléjate de todo aquel que te haga sentir insegura.

Todos tenemos manías y defectos pero eso no nos hace indignos de tener un amor bonito. Así que deja de permitir que otros definan lo que vales y quédate con quien te ame con tus rarezas, con quien no tengas que fingir ser otra persona. Si tienes que ocultar una faceta o algún rasgo de quién eres, no es amor.

Comienza a apreciar todo sobre ti y alentarás a otros a hacer lo mismo. Eres rara, un poco excéntrica, ruidosa, a veces te gusta estar sola en tu habitación sin hacer nada ni contestarle a nadie, a veces pasas desapercibida y aveces detestas las fiestas. No te disculpes por nada. Ama quien eres en todos los sentidos.

