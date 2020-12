Sigue esta minirutina de ejercicios para reducir cintura en solo 10 minutos

Solemos pensar que para mantenernos en forma requerimos de mucho tiempo dentro del gimnasio de docenas de equipos y herramientas profesionales, pero esto no siempre debe ser así y aquí te lo mostraremos con una minirutina de ejercicios para reducir cintura que cumplirás en solo 10 minutos.

En la actualidad, son muchas las mujeres que cuentan con mucho tiempo para realizar actividad física, sin embargo esta es muy necesaria para mantener nuestra salud, por lo que la mejor opción es buscar rutinas de pocos minutos que nos ayuden a sentirnos mejor y mejorar nuestra figura.

La clave para ver buenos resultados a la hora de hacer ejercicio no es pasar horas entrenando, sino ser constante con el poco tiempo que dedicamos semana a semana.

Además, es crucial que seleccionemos los ejercicios adecuados para aquello que necesitamos y queremos lograr.

Esto se debe a que si no cumple con la actividad exacta que te ayudará a cumplir tus objetivos, probablemente estos se retrasarán o no llegarás.

De esta manera, el primer paso para tener una rutina rápida de ejercicio es saber exactamente qué zona de nuestro cuerpo queremos trabajar y, a partir de allí fijas un plan de trabajo.

También es positivo que variemos las zonas de trabajo, de modo que nuestro organismo active todas las hormonas necesarias para obtener resultados.

¿Cómo lograr buenos resultados en la cintura?

Tener una cintura pequeña es uno de los deseos más comunes entre las mujeres, sin embargo es crucial que comprendamos que existen diversos factores para tomar en cuenta como nuestras anatomías y nuestro estilo de vida.

La zona abdominal y la cintura acumulan grasa rápidamente, de modo que no hay mejor manera de reducir esta área que cuidando nuestra alimentación, de manera que el ejercicio sea el complemento perfecto para fortalecer y definir.

Es importante entender para ver resultados óptimos de cualquier rutina de ejercicio, es crucial que cuidemos lo que comemos, mantengamos una alimentación balanceada con todos los macronutrientes y que sea sostenible en tu estilo de vida.

Además, es muy importante que te centres mucho en la hidratación diaria, esto es crucial para que tu organismo se comporte de manera óptima.

Tener expectativa reales es uno de los factores más importantes, ya que debemos comprender que no todas alcanzaremos una minicintura debido a nuestro tipo de cuerpo, esto no significa que no puedes lograr bonitos resultados, solo debes trabajar y enfocarte en tu tipo de cuerpo para obtener lo que verdaderamente necesitas.

Minirutina de ejercicios para reducir cintura

El primer paso para cumplir esta rutina de ejercicios rápida es tomarte unos cinco minutos para acondicionar tus músculos y hacer algunos ejercicios de estiramiento para prevenir lesiones.

Recuerda que, al tratarse de una rutina rápida, deberás evitar los descansos, por el contrario, pasaremos de un ejercicio a otro de forma inmediata.

Esto no solo te hará ahorrar tiempo, sino que acelerará tu ritmo cardíaco, lo que ofrecerá un ejercicio extra.

Rodilla al hombro

Este ejercicio ayudará a definir los músculos laterales del abdomen, lo que dará una bonita forma a la cintura. La posición básica es igual a la de los abdominales tradicionales, sin embargo aquí levantarás ambas piernas con las rodillas flexionadas y, al mismo tiempo, elevarás un poco tu torso.

El movimiento debe ser como si tu rodilla derecha tratara y tu hombro izquierdo trataran de tocarse, para luego hacer lo mismo de lado contrario. Haz diez repeticiones y pasa al siguiente ejercicio.

Realiza los ejercicios correctos. - Agencias

Plancha

Es uno de los mejores ejercicios para tu abdomen y ayudará mucho a definir la cintura. Solo debes acostarte boca abajo en el suelo. Luego elevas tu cuerpo manteniendo el peso en tus antebrazos y en los metatarsos de los pies.

Si quieres añadir más efecto a la cintura eleva una de las piernas y realiza movimientos laterales, luego repite del lado contrario.

Las planchas son unos de los ejercicios más completos, pues se trabajan varios grupos de músculos. - Li Sun / Pexels

Laterales

Con la ayuda de unas botellas de agua o unas mancuernas, párate con las piernas separadas por unos 50 centímetros, pasa las botellas por detrás de tus hombros.

Los brazos quedarán totalmente rígidos hacia cada lado por lo que debes cuidar la postura y evitar que tu espalda se encorve o tus brazos se flexionen.

Flexiona tu torso de derecha a izquierda, llegando al límite posible de flexión del abdomen, luego ve hacia el otro lado y repites unas 10 veces.

Abdominales - Agencias

Luego de hacer estos ejercicios de forma continua, solo relájate unos dos minutos y puedes seguir con tu día.

Más sobre este tema:

Ejercicios con botellas de agua para eliminar los rollitos de la espalda

Ejercicios para eliminar los rollitos de la cintura si tienes más de 50 años

Tonifica los glúteos con estos ejercicios de yoga ideales para mujeres de 40 años o más

Te mostramos en video: