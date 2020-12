Los tips que debes seguir para aprender a disfrutar la soledad e incrementar tu autoestima

Los seres humanos somos naturalmente sociales, por lo que necesitamos de otras personas para interactuar, crecer, aprender y desarrollarnos, es por eso que cuando estamos mucho tiempo solos, nos suelen llegar sentimientos negativos, sin embargo, esto no tiene por qué ser así, pues es posible aprender a disfrutar de la soledad.

Desarrollar la capacidad de estar bien sin compañía de alguien, no significa que debamos aislarnos y no tener interacción con otras personas, sino ser capaces de tener momentos de disfrute cuando estamos solos.

La soledad, para muchos, se asocia a tristeza, aislamiento, dolor y aburrimiento, pero esta perspectiva puede cambiar y transformarse en un momento de reflexión, paz, conexión con uno mismo, lo cual todos necesitamos en determinados momentos.

Es muy importante entender que, al vivir en una sociedad en la que las personas cada vez son más aisladas y tienen un pensamiento muy individual, debemos tener cuidado para no convertirnos en personas aisladas.

La idea no es reprimir nuestra necesidad de socializar y conectar con otros individuos, sino aprender a que nuestro bienestar mental no dependa de esto.

Pero, ¿por qué aprender a estar solos?, ¿cuál es el objetivo de pasar tiempo con nosotros mismos?, ¿esto tiene algún beneficio?

Es posible que estas preguntas lleguen a ti, pues si los seres humanos somos naturalmente sociable, cuál sería la razón para disfrutar de la soledad, aquí te explicaremos las necesidades.

Los problemas de no saber estar solo

Angustia constante: quienes no saben estar solos, suelen sentirse incómodos de pasar tiempo sin ninguna compañía, esto les puede generar fuerte angustia, estrés e incluso ansiedad. Esto, en muchas ocasiones, influye en el sueño o en la alimentación, pues se convierten en recursos de escape.

Evitan la soledad sin importar las consecuencias: no importa si tienen que sacrificar tiempo de descanso o trabajo, quienes huyen de la soledad, buscan planes con compañía sin importar qué deban sacrificar. Esto los lleva a una vida llena de estrés.

Dependencia: al necesitar de una compañía permanentemente, empiezan a adaptarse a todo lo que los demás hagan, esto significa, incluso, ir a lugares o tener planes que no agraden demasiado, todo para seguir acompañados. Cuando esto se vuelve grave, muchos temen presentar una opción de plan, para no arriesgarse a recibir un “no”.

Relaciones tóxicas - Instagram @cinefilosoficial

Relaciones tóxicas: quienes no saben estar solos, buscan compañía y no evalúan otras características, esto termina siendo complejo, pues prefieren sufrir y estar inmersos en situaciones tóxicas antes que no tener una compañía.

Luego de entender estas consecuencias, es hora de saber cómo enfrentar la soledad y disfrutarla, por eso aquí te dejaremos algunos tips para sacar provecho de esos momentos.

Recuerda que aprender a estar sin compañía no es de inmediato, se trata de trabajarlo de forma constante y poco a poco verás todos los beneficios que traerá para tu salud mental.

Así puedes aprender a disfrutar la soledad

Busca actividades que disfrutes y puedas realizar solo

La lectura, las manualidades, ver series o escuchar música, encuentra esos pasatiempos simples que te hacen sentir bien y que disfrutas auténticamente. Si los disfrutas en tu soledad, lo convertirás pronto en un momento para ti.

Prepara el mejor espacio para ti

Si vas a pasar un rato a solas, lo mejor es que tengas un buen lugar para hacerlo. No importa si es pequeño o grande, si es en tu habitación o en el baño, de hecho, no importa si es fuera de casa. La idea es que encuentres, si es necesario, acondiciones el espacio para sentirte en paz.

Deja de pensar en el tiempo

Un pensamiento común para quienes no disfrutan de estar solos es que desaprovechan el tiempo. Tómate un día a la semana para dejar esto de lado, descansa, disfruta, pásala bien en tu individualidad.

Disfrutar de la soledad no es permanecer en soledad

Recuerda que se trata de pasarla bien contigo mismo, pero no aislarte. Debes aprender a separar el tiempo con tus amigos y el tiempo de estar solo. Preocúpate por dejar que ambas facetas de su vida no batallen, sino que estén equilibradas.

