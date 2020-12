Hacer maratón de películas navideñas es bueno para tu cerebro, según expertos

El 2020 ha sido un caos en todos los sentidos. La pandemia de COVID-19 no sólo alteró nuestra salud física sino que también la emocional. Para muchos, el encierro, el distanciamiento social y la incertidumbre han hecho que los días se vuelvan pesados y sin esperanza sin embargo, con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, las cosas pueden cambiar un poco.

Sí, pasar demasiado tiempo en casa es difícil y suele desembocar situaciones de ansiedad, estrés y depresión sin embargo, los expertos han estudiado las formas en las que la Navidad podría cambiar nuestra percepción de la vida.

Ha habido tanto pesimismo y tanto estrés, desinformación y tortura mental pero aún hay un rayito de esperanza y aunque no lo creas, lo puedes encontrar en un buen maratón de películas de la temporada.

No tiene que ser 24 o 25 de diciembre para que te sientes y veas cintas como El Grinch, Santa Cláusula, Mi Pobre Angelito, KLaus o El Regalo Prometido, ¡puedes comenzar ya mismo!. Aquí te dejamos las razones por las que es bueno para tu cerebro y salud en general.

Las películas navideñas te quitan el estrés

¡Las películas navideñas son increíbles para eliminar el estrés! Están llenos de vibraciones tan positivas que te quitan las preocupaciones. Si se siente deprimido, ver una película navideña siempre es una buena idea, ya que no solo le recuerda sus vacaciones favoritas, sino que también son de naturaleza terapéutica. Mira un clásico y te sentirás tranquila y relajada. Aquellos que disfrutan de las películas navideñas a menudo son más felices, menos estresados y tienden a vivir más tiempo.

Liberan las hormonas del bienestar

Ver películas navideñas aumenta la producción de dopamina en su cuerpo y, naturalmente, se siente mejor. Psicólogos han revelado que poner adornos navideños libera hormonas para sentirte bien ya que provoca un cambio neurológico que puede producir felicidad.

De acuerdo con psicoanalistas, las luces brillantes y los colores aumentan los niveles de energía y felicidad. Esto es conocido como cromoterapia, o terapia de color.

Te ayudan a fortalecer tus relaciones

Ver películas juntos siempre es una buena idea cuando intentas mejorar tu relación con alguien, ya sea tu hijo, tu cónyuge o un amigo. Sin embargo, ver películas navideñas juntos tiene un impacto mayor. ¿Por qué? Porque estas películas se centran en los valores familiares, el amor entre dos personas y el poderoso vínculo de amistad. Además, reír juntos siempre ayuda. Reír es un ejercicio increíble que mantiene a raya los problemas de presión arterial y cardíacos.

Ayudan a calmar la ansiedad y los ataques de pánico.

Para muchos, la fiesta de la Navidad es un alivio. Es su escape del mundo real a su propio paraíso invernal de fantasía y, a menudo, cuando pasa la Navidad, estas personas se encuentran demasiado ansiosas e incapaces de concentrarse en nada más. Ver películas navideñas les reconforta, les alivia el estrés y les levanta el ánimo. ¡Los niveles bajos de estrés y la felicidad son el secreto para vivir una vida larga!

Te recuerdan los buenos tiempos

Celebrar la Navidad no solo es divertido, también es una tradición. Cada año nos reunimos con nuestros seres queridos y pasamos tiempo de calidad juntos organizando cenas navideñas especiales, fiestas o simplemente relajándonos en la cama mientras vemos películas navideñas. Cuando te deleitas con películas navideñas, a menudo te recuerdan todos los buenos momentos que pasaste con las personas que más significan para ti. Te sientes amado, te sientes nostálgico. Te sientes agradecido por todo lo bueno de tu vida.

Por supuesto, las decoraciones son un ancla o un camino hacia esas viejas emociones mágicas de la infancia. La nostalgia asociada con las decoraciones festivas recuerda a las personas cuando eran niños sin responsabilidades.

Te llenan de vibras positivas

Esto no debería ser una sorpresa. Las películas navideñas están llenas de positividad, buen rollo, valores e inspiración. De hecho, la mayoría de las escuelas primarias en estos días hacen que los niños vean películas navideñas juntos para inculcarles positividad, enseñándoles a ser amables y contentos. Si no siempre, la mayoría de las veces las películas navideñas terminan con una nota feliz, lo que hace que el espectador crea que no importa por lo que esté pasando actualmente, todo estará bien.

Más de este tema

Ideas para decorar un árbol de Navidad sin gastar de más

Estar soltera en Navidad no tiene que ser una maldición

Las decoraciones navideñas en tiempos de pandemia pueden mejorar tu vida

Te recomendamos en video