La mayoría de las mujeres soñamos con tener un cuerpo libre de grasas. Pero tememos bajar de peso por muchas razones. Una de ellas es la flacidez de la piel. No obstante, la más importante es que sentimos que hacer dieta es un sacrificio inaguantable. Te enseñamos 4 trucos para bajar las calorías que ingerimos sin pasar hambre.

Cuando nos proponemos seriamente a bajar las calorías que ingerimos generalmente hacemos dietas extremas que no podemos soportar por mucho tiempo y que hace que cuando no aguantemos más terminemos comiéndonos todo lo que no pudimos en nuestros días de abstinencia.

Otro de los errores que cometemos es someternos a largas horas de tortura en un gimnasio, el cual terminamos abandonando con una muy mala idea de lo que significa hacer ejercicios.

La idea es comer saludable y mantener una rutina de ejercicios sencilla. A continuación, te damos algunas ideas:

1.- Toma más agua es una de las mejores medidas para bajar las calorías

Aumentar la ingesta de agua no es la única medida a tomar cuando se trata de bajar las calorías, pero ayuda muchísimo. El agua dentro de nuestro cuerpo nos ayuda a eliminar toxinas, al mismo tiempo que sirve como una depuradora de nuestro cuerpo.

Sumado a esto, ingerir suficiente agua acelera el metabolismo, ayuda a disolver las grasas bajar y aumenta el gasto de energía a través de un mecanismo conocido como termogénesis. Este acelera el metabolismo. Además, el agua tiene un efecto saciante. Es ideal beber un vaso antes de las comidas para sentirnos más llenos.

Tomar agua es fundamental para acelerar el metabolismo. - Agencias

2.- El desayuno es muy importante

Muchas veces desestimamos la importancia del desayuno para bajar las calorías, pero realmente esta es una clave perfecta. Desayunar con proteínas como el huevo, carnes blancas y una buena proporción de ensaladas hace que el organismo necesite más energía a la hora de digerirlas.

De esta manera se quemen más calorías, lo que a su vez ayuda a mantener el metabolismo activo durante todo el resto del día. Además de ser beneficiosas para mantener la buena salud de nuestros músculos, las proteínas tienen un efecto saciante que te ayudarán a controlar las ganas de comer antes de que llegue el almuerzo.

El desayuno es la comida más importante de todo el día. - Agencias

3.- Disminuye las porciones

No tienes que deshacerte de nada. Las dietas estrictas lo que hacen es generarte una mayor ansiedad. Puedes comer todo lo que te provoque, pero en menos proporciones a lo acostumbrado. Es decir, no privarte de lo que te gusta, pero sí ingerirlo en una menor cantidad.

Consumir raciones más pequeñas de alimentos es la mejor forma de bajar las calorías. No tienes por qué reducir grandes cantidades, sino que puedes hacerlo paulatinamente en cada comida.

Te sugerimos masticare bien cada alimento y hacerlo de manera lenta. Esto hace que se incremente la saciedad considerablemente. Incluso, si eres amante de las hamburguesas puedes comerte la mitad de una y saborearla bien. Verás cómo tendrás la sensación de no estarte privando de nada.

Comer tu comida favorita, pero en menos proporciones es fundamental para bajar las calorías. - Agencias

4.- Consume alimentos saludables

Un aspecto fundamental para bajar las calorías es escoger bien los alimentos que compramos. Trata de eliminar de la dieta las harinas refinadas, así como los alimentos muy procesados. También es recomendable decirle adiós a los refrescos y los azúcares.

Optando por alimentos ricos fibras y nutrientes. Puedes incluir en tu dieta fibras y nutrientes que verduras y pescado que tienen un mayor valor nutricional que otras comidas.

El pescado y las verduras son una excelente opción a la hora de bajar las calorías. - Agencias

