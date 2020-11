Si ya tienes mucho tiempo saliendo con tu pareja, compartiendo y pasándola bien, seguramente ya te comienzas a preguntar a dónde va todo esto. No sabes bien si solo están pasando el rato o si se convertirá en una relación seria. Lo bueno es que sin siquiera tocar el tema puedes darte cuenta de esto solo con notar ciertas conductas.

A veces no vemos la situación con claridad porque nuestros sentimientos están demasiado involucrados. Queremos que las cosas salgan de cierta manera y por eso nos concentramos en las señales y pistas que dicen que la realidad es como queremos que sea.

Señales que indican que tu pareja está lista para una relación seria

Es por eso que te dejamos algunas señales para que puedas saber si esa persona especial realmente busca una relación seria contigo o no.

Te toma en cuenta

Según reseña el portal A New Mode, la mayor señal de que tu pareja está lista para una relación seria es que te deja espacio en su vida. Te consulta antes de hacer planes, toma decisiones importantes en la vida contigo. Eres un factor en sus decisiones. Eres una gran consideración.

Te considera a ti y a tus necesidades, no solo piensa y vive para sí mismo. Te ha hecho espacio y considera cómo te afectarán las cosas.

Se involucra en la relación

La señal más segura de que tu pareja se toma en serio la relación es que es coherente y se involucra en ella. No está perdiendo el tiempo, diciendo que le gustan las cosas como están y por qué cambiar algo. Quiere dar el siguiente paso y hacer avanzar las cosas. Esto no significa que esté corriendo, significa que su relación evoluciona.

Comparte más de sí mismo contigo, la relación avanza, tú hablas cómodamente del futuro e incluso planificar las cosas. Si esto no lo hacen sentir aprensivo ni lo asustan, es una clara seña que quiere una relación seria

Está comprometida a hacer que funcione

Si tu pareja no busca una relación seria siempre estará buscando razones para irse, pero la que sí quiere algo serio luchará por ello y buscará razones para quedarse. Realmente le importa y quiere ver las cosas hasta el final.

Cuando no está lista para establecerse, tiene una actitud de “tómalo o déjalo” con las relaciones. No invierte demasiado en sí misma. Si las cosas salen bien, genial. Si no, lo que sea, no es gran cosa.

Dejó atrás su etapa fiestera

Seguramente lo conociste como alguien fiestero, pero con el pasar del tiempo lo superó. No tiene ganas de salir y perder el conocimiento todos los fines de semana. Simplemente ha terminado con esa etapa.

El abandono del estilo de vida de los fiesteros es solo un cambio natural que ocurre cuando una persona madura y realmente quiere establecerse y entrar en una nueva fase de su vida.

También debes prestar mucha atención a dónde están tus amigos. Si la mayoría de ellos se enseria en una relación, es muy probable que él también quiera hacerlo pronto.

Realmente te deja conocerlo

Te deja ver su verdadero yo, la persona debajo de la máscara. Todos usamos una en el mundo, pero rara vez es lo que realmente somos, así es como queremos que nos vean. Cuando tu pareja quiere tener una relación seria contigo, te muestra partes ocultas de sí misma, los lados que esconde de todos los demás, los lados a los que solo unos pocos privilegiados tienen acceso.

Sigue tu instinto

Si bien el resto de las señales son buenos indicativos de que tu pareja quiere enseriarse contigo, solo tú sabes si realmente es así o son solo cuentos.

Si te sientes totalmente segura en la relación, se preocupa por ti y satisface tus necesidades, si no tienes esta sensación subyacente de miedo retorciéndose en la boca del estómago que te advierte que él simplemente se va a ir, entonces puedes relajarte y aceptar que se acerca un nuevo capítulo en la vida de ambos.

