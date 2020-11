En el complicado mundo de las citas, nunca puedes estar muy segura de cuál es tu posición en una relación. Tal vez no les gustes en absoluto, o tal vez correspondan de todo corazón a tus sentimientos; puede ser muy difícil saberlo. Sin embargo, aún peor que un amor no correspondido es la pareja que te mantiene como segunda opción mientras espera a ver si las cosas funcionan con otra persona.

Cinco señales que indican que eres "la segunda opción" de tu pareja

Si tienes una idea de que no eres la prioridad de tu pareja, estas señales puede que terminen de aclarar el panorama:

Es malo para responder los mensajes

Según reseña el portal Sweety High, cuando eres la segunda opción de alguien, te brindarán la atención suficiente para mantenerte interesada y esperanzada pero sin comprometerse demasiado con la relación. Si estás en esa posición, enviar mensajes de texto con tu pareja será una gran señal. ¿Te envía un mensaje de texto primero, solo para enviarte uno o dos más antes de dejar de responder? ¿Publica en las redes sociales sin responderte un mensaje? ¿Solo te escribe cuando necesita algo? Estos y más malos hábitos indican que no eres la prioridad.

Los planes son siempre de último minuto

Una persona que te mantiene como segunda opción solo se comunicará cuando no tenga nada mejor que hacer. Siendo ese el caso, tus planes siempre serán de último minuto. Si tratas de programar alguna actividad con anticipación, tu pareja probablemente murmurará alguna excusa acerca de no saber lo que hará ese día. Luego, recibirás un mensaje de texto al final de la tarde pidiéndote que salgas esa noche, lo que te obligará a meterte en la ducha y prepararte rápidamente para no perder la oportunidad. Algunas reuniones de última hora no son motivo de preocupación. Pero si se niega a programar tiempo contigo por adelantado, es una indicación bastante clara de que no eres su primera prioridad.

Habla de otras personas

Si tu pareja te mantiene en un segundo plano, hará todo lo posible para comunicar que las cosas entre ustedes no son tan serias. Como tal, a menudo mencionará a otras personas, comentará sobre su apariencia o personalidad y, en general, te dejará en claro que sus opciones aún están abiertas. Es probable que no haga esto con demasiada frecuencia; después de todo, no quiere asustarte, pero cualquier comentario sobre su atracción por otras personas mientras están juntos es motivo de preocupación. No solo indica una falta de cuidado por tus sentimientos, sino que también muestra que no está completamente enfocado en ti.

No recuerda nada

Mucha gente lucha por recordar pequeñas cosas. Sin embargo, si eres su segunda opción, tu pareja no recordará nada de lo que le digas. Desde detalles mundanos como tu horario de clases hasta aspectos importantes de tu vida como cuántos hermanos tienes, todo entra por un oído y sale por el otro. Le vuelves a explicar constantemente, solo para que olvide lo que dijiste una vez más. Claro, podría ser solo una consecuencia de una mala memoria. Sin embargo, lo más probable es que esa persona no lo recuerde porque no estás tan alto en su lista de prioridades.

No hay una evolución en la relación

Si te mantiene como una segunda opción, hará todo lo que esté a su alcance para evitar comprometerse contigo. En lugar de dar pasos adelante en su relación, siempre intentará mantener las cosas lo más informales posible. Si te llega a presentar con sus amigos y familiares, es probable que sea solo el resultado de tu iniciativa. Tienes que rogarle que den cada nuevo paso, e incluso entonces es una gran batalla para conseguir lo que quieres. No deberías tener que luchar tanto para seguir adelante con alguien.

La autoestima es todo lo que tienes que dominar antes de conformarte con menos. No dejes que nadie arruine tu confianza haciéndote sentir que eres la segunda mejor. Eres única porque no hay nadie como tú en este mundo. Y de alguna manera, en un futuro no tan lejano, alguien lo verá y te mostrará cómo el mundo brilla intensamente para ti.

