El karma de los ex revivió con fuerza en la pandemia gracias a las redes sociales

Cuando todos tuvimos que confinarnos obligatoriamente en esta pandemia a propósito del coronavirus no tuvimos otra opción que ver series interminables de Netflix, así como pasar días enteros stalkeando nuestras redes sociales o escuchando podcast de todo tipo así como ver tutoriales de cocina, en fin.

El psicólogo y sexólogo Rodolfo Rodríguez señala que es esta época hizo mucho ruido el tema de que los ex se buscaron a través de las redes sociales. Y es que WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram se prestan para tener un acceso directo hacia todas las personas que posean una cuenta.

¿Les pasó? ¿A cuántos de ustedes los contactaron bajo la pregunta de saber cómo están? Según el especialista, la situación se disparó y escuchó un sinnúmero de casos relacionados con esto.

“Esto ha causado cosas positivas como otras conflictivas. No ha terminado la pandemia y esto ha generado que en las diferentes etapas de la misma se generen intereses, se generen preocupaciones así como el intento de crear vínculos, evidentes en las relaciones digitales, y l otra cara de la moneda que tiene que ver con las separaciones”, indica Rodolfo.

Acota que quienes terminaron en buenos términos se contactaron cuando era imposible salir a las calles. Quienes quedaron como amigos de pronto fueron los primeros que se escribieron para conversar y saber sobre su situación, pero también hubo el contacto por promover el sexting, práctica que también catapultó su protagonismo en plena cuarentena.

“Cuando se aflojó el confinamiento y ya nos permitían salir a ciertas horas, era impresionante el número de mujeres que contaban su experiencia respecto a sus ex que las buscaron con el fin de tener sexo. Incluso escuché de casos de gente casada que contactó a sus ex porque la cuarentena les trajo conflictos con su pareja formal. Entonces se alborotó el avispero”, detalla Rodríguez.

Como todos estábamos digitalizados pues obviamente quienes conviven con alguien también veían con quién se escribían sus parejas y esto seguramente les pasó a muchos, ya sea solteros, si estaban saliendo con alguien y los comprometidos.

Sin embargo, el psicólogo destaca que también tuvo pacientes mujeres que le contaron que sus ex les mandaban los famosos “packs”, es decir fotos desnudos, sin que ellas se lo hayan pedido. Ahí es donde detecta el problema de las redes que se prestan para soportarlo absolutamente todo. “Al inicio pensaron que las contactaban por cariño y luego se dieron cuenta que era netamente por un tema sexual. Al haber tenido una relación previa, ellos asumieron que podían tener el famoso “remember” o el acostón con tu ex”, explica.

De hecho se hizo todo un debate sobre un meme que cuestionaba si repetirías el 2020 o si prefieres volver con tu ex. Cabe destacar que muchos afrontan la pandemia solos, otros con relaciones a distancia, los casados que sostienen un matrimonio con conflictos y temas de deudas y ahí es cuando aparece el karma del ex. De pronto pensaron en cómo habría sido este panorama si estuvieran con alguien de su pasado.

La intimidad entonces se vio comprometida a través de redes sociales. “Tengo bastantes parejas que son glbti en la consulta y un buen porcentaje buscaban nuevas formas de relacionarse en la cama, es decir querían probar otras cosas. Otros activaron sus cuentas de Tinder o Grinder pese a estar con pareja.

Esta pandemia nos está dejando mucho aprendizaje desde la perspectiva de cómo se crean y construyen las relaciones, cómo atraviesas dificultades y lo otro es la parte de la comunicación tomando en cuenta que al estar con alguien mucho publican fotos para sustentar su relación. Esto también abrió nuevos debates si realmente es sano el compartir todo sobre una relación para demostrarle al mundo que son algo. ¿Realmente hace falta?”, pregunta Rodolfo.

El ex stalker te sube el ego pero no es saludable

Muchos se emocionan cuando vemos que un ex ve nuestras redes pero a criterio del especialista no es nada sano. Los comentarios, los likes y las reacciones en redes sociales son solo la punta del iceberg, no sabemos qué hay de fondo.

"Está bien demostrar públicamente algo pero hacerlo de manera constante es buscar reconocimiento. Generas dopamina y adicción cuando sabes tu ex vio alguna publicación de tu felicidad pero no es sustentable ni positivo. Mi consejo es blindar tu relación, nadie pone o publica cosas más íntimas entonces hayq ue aprender a llegar acuerdos respecto a la privacidad", recalca el especialista.

Finalmente, Rodolfo dice que bloquear, silenciar, o borrar ya no es nada que beneficie porque por cualquier lugar del mundo digital se puede stalkear fácilmente, incluso con la práctica tan famosa de crear perfiles falsos. Mientras existan las redes y tú tengas una cuenta ahí, eres sujeto de que sepan de tu vida.

