Los consejos que debes seguir para terminar una relación en buenos términos

Terminar una relación puede ser un proceso realmente difícil y, aunque muchos crean que ser quien toma la decisión facilita las circunstancias, resulta muy complejo enfrentar a quien amamos y compartimos durante un periodo de nuestras vidas.

Cuando decidimos finalizar una relación, cientos de pensamientos y preocupaciones vienen a nuestras cabezas, pues sabemos que debemos iniciar una nueva dinámica, atravesar un luto, además de no querer lastimar a la otra persona.

Sin embargo, por muy difícil que esto resulte, es importante dar ese paso para dejar libre el camino de ambos.

Para lograr que terminar no sea un proceso tan traumático y conflictivo es crucial que el respeto se mantenga en todo momento, sin embargo, también es importante que comprendas las reacciones que la otra persona tenga.

Este es el principal factor que debes entender para enfrentar a tu pareja, pues, solo eres capaz de controlar tus reacciones, de tal manera que debes comprender si existen malas actitudes de la otra parte no debes actuar de la misma manera.

Debes estar segura de tu decisión

Si sientes que ya no hay vuelta atrás, es momento de ser sincera. - Instagram @saraispain

Romper una relación es algo serio y no debe ser tomado a la ligera. Si no estás segura de lo que sientes, es probable que terminar no sea una buena opción.

En ocasiones, pasamos momentos difíciles en los que sentimos ansiedad, estrés, depresión o inestabilidad, estas son situaciones que requieren de un enfoque individual.

Es decir, muchas veces podemos confundir un malestar personal con problemas en la relación. Cuando decidimos terminar en estas circunstancias es común sentir arrepentimiento.

En otros casos, existen características de tu pareja que te molestan, pero en lugar de enfrentarlo decides terminar, cuando probablemente solo requieran de una buena conversación y acuerdos.

Lo mejor siempre será la honestidad con tu pareja y plantearle exactamente qué es lo que sientes y qué crees que necesitas.

De lo contrario, podrías perder una buena relación o entrar en un círculo dañino de rupturas y reconciliaciones.

Sin embargo, si ya te encuentras segura de lo que quieres hacer y del camino que quieres tomar, no hay más nada que pesar.

Consejos para terminar una relación en buenos términos

Existen varios consejos importantes para romper una relación de una forma sana y sin intenciones de hacer daño.

Debes entender que tu bienestar y el respeto que se mantenga dependerá de ti, sé comprensiva y no esperes demasiado de la otra persona.

Sinceridad

Expresa tus sentimientos de forma honesta, dile lo que te ocurre y por qué crees que la relación ya no funcionará más. Es muy importante que comprendas que la honestidad no significa crueldad, selecciona bien las palabras, no seas brusca y destaca aspectos positivos.

Busca el momento adecuado

No debes esperar demasiado tiempo para terminar una relación, sin embargo, trata de encontrar el mejor momento del día para hablar y evita circunstancia en las que la otra persona se encuentre en un punto de mucho estrés.

Habla en persona

En estos tiempos cada vez es más común que las relaciones terminen cara a cara, sin embargo, no es correcto. Hablar en persona es una manera de mantener el respeto, además de evitar algunas malinterpretaciones.

No hables de terceros

Si ya empezaste a salir con otra persona o tienes intenciones de conocer a alguien nuevo, no es necesario que lastimes más a tu ex. Basta con entender que la relación se terminó por las razones que se dieron dentro de esta.

No cedas en volver

Si ya atravesaste el proceso de reflexión, entiendes por qué tomaste la decisión y llegaste a la conversación, no hay razones para volver atrás. Los cambios suelen ser muy difíciles y tu pareja podría encontrar cientos de maneras para “recuperar la relación”, sin embargo, cuando estás tan segura del fin, no debes ceder, aunque te sientas culpable.

Más sobre este tema:

Las mujeres queremos hombres con mayor responsabilidad afectiva

Las claves para construir una relación duradera si ya te cansaste de las parejas tóxicas

Tener pareja no significa que pueda tener control sobre ti

Te mostramos en video: