Ejercicios para formar la línea en "V" del abdomen sin sufrir demasiado

Uno de los retos a los que nos enfrentamos todas las mujeres es el tonificar el abdomen ya que es una de las zonas donde más grasa se acumula.

Tus músculos centrales juegan un papel muy importante en tus actividades diarias, desde levantarte de la cama, caminar e inclinarte para atarte los cordones de tus zapatos deportivos. Pero lo más importante es que te ayudan a mantenerte erguida.

No tienes que vivir con la idea de que hacer ejercicio es sólo para bajar de peso; eso sólo lo convertirá en una tortura y te frustrarás al no ver resultados inmediatos. Tienes que mentalizarte que el ejercicio es para mantenerte sana en todos los sentidos, desde los físico hasta lo mental.

Tener un cuerpo saludable es sinónimo de una buena alimentación y ejercicio. Uno de los indicadores del trabajo duro es tener un abdomen definido con esas líneas marcadas que dejan ver más la musculatura.

No se trata de sufrir sino de encontrar una rutina que se acople a tus necesidades y nivel de resistencia. Este circuito de ejercicios puede ser el ideal para ti. No necesitas equipo y sin duda te harán sudar.

No sólo lograrás aplanar la zona sino que también fortalecerás tus músculos y marcarás la llamada línea en "V" que se hace justo a los lados.

Recuerda ser constante y llevar a cabo una rutina al menos 3 veces por semana por 20 minutos. Calienta antes de comenzar y manténte hidratada para recuperarte entre cada ejercicio.

-Acuéstate boca arriba con las rodillas dobladas y las plantas de los pies juntas.

-Apretando los pies juntos y contra el suelo, engancha los glúteos y presiona hacia arriba en un puente hasta que sus caderas se extiendan tanto como sea posible sin arquear la zona lumbar.

-Baja lentamente, flotando justo por encima del suelo, y repite.

– Acuéstate boca arriba con los brazos en el suelo a los lados, las palmas hacia abajo. Dobla las rodillas y llévelas hacia el pecho contrayendo los abdominales.

– A medida que se elevan, gira la pelvis para levantar las caderas del suelo. Aprieta en la parte superior y luego bájala lentamente hasta que tus muslos estén perpendiculares al piso.

-Ponte del lado de tus pies y tu antebrazo.

-Levanta el otro brazo hacia el techo o manténlo en la cintura mientras subes y bajas las caderas.

-Todo tu cuerpo debería estar enganchado para no perder postura y hacer más esfuerzo.

-Repite por 30 segundos en cada lado.

-Colócate con los pies juntos. Levanta los brazos a la altura de los hombros, doblando los codos de modo que sus puños estén en la clavícula.

-Salta ligeramente mientras giras las caderas hacia la derecha y aterrizas con las rodillas dobladas. Inmediatamente salta hacia atrás, girando las caderas hacia la izquierda y aterrizando con las rodillas dobladas. Continúa alternando.

-Hazlo durante 30 segundos.

