Consejos para mantener una relación a larga distancia

Hay situaciones en las que algunas parejas se ven obligadas a mantener su relación a larga distancia, ya sea por trabajos que impliquen viajes frecuentes o asunto familiares. Lo cierto es que siempre es una situación muy complicada.

Seamos honestas, el ser humano es una criatura que necesita muestras de afecto para sentirse apreciado y a veces es difícil obtenerlas cuando hay kilómetros de por medio entre tú y tu pareja, lo que lleva a que algunas relaciones no sobrevivan a esto.

Pero no todo tiene que terminar de esta manera porque hay algunas cosas que pueden hacer al respecto para mantener el amor entre ustedes sin importar la separación.

Tips para mantener relación a larga distancia

Hablen sobre sus sentimientos

No importa lo difícil que pueda parecer expresar sus pensamientos más profundos, es importante canalizarlos y expresar todo tipo de emociones en una relación a larga distancia. Hablar de sus sentimientos les da una perspectiva y siempre se siente bien. Intenten coordinar un horario en el que ambos puedan charlar libremente sin distracciones. Que sea un espacio dedicado a ustedes.

Sean honestos acerca de sus intenciones

Es mejor tener claras las intenciones al comienzo de una relación a larga distancia para que la otra persona esté consciente de las expectativas y sepa cómo afrontarlas. En lugar de ir con rodeos y silencios incómodos, es mejor ser honestos y definir si lo que quieren es seguir con la relación a pesar de la distancia y cómo mantenerla a flote.

Dense espacio

Esto puede sonar contraproducente pero incluso en las relaciones a larga distancia cada uno necesita su espacio como en una relación más cercana. Cuando estás comunicándote con tu pareja todo el día, a veces se vuelve un poco abrumador y frustrante. Tienen más peleas, no queda química y solo hay discusiones acaloradas sobre pequeñas cosas que no importan en el panorama general. Por lo tanto, es mejor darle un poco de espacio a tu pareja en ocasiones, darle tiempo para pensar en lo que quiere de esta relación y de extrañarse.

Cíñete a tus decisiones

Este es un paso importante para cualquier persona, tenga una relación a larga distancia o no. Tomar grandes decisiones y cumplirlas es el mayor desafío. Cuando dices algo sin pensarlo dos veces o haces promesas falsas, a menudo conduce a una decepción y sentimientos hirientes.

Se hace muy común que cuando hay distancia de por medio es más fácil hacer promesas más no cumplirlas porque no está el compromiso de la cercanía. Recuerda que una relación no se mide en cuan cerca están el uno del otro sino cuánto se aman y están dispuestos a cumplir sus compromisos.

Nunca dejen de sorprenderse

Aunque no estén uno al lado del otro, existen varias maneras de sorprenderse con detalles significativos. Puedes enviarle un paquete con algunas de sus cosas favoritas o un detalle para que te sienta más cerca como un suéter rociado con tu perfume favorito, cualquier cosa que rompa con la rutina virtual a la que están limitados.

Confía

Con todo lo dicho y hecho, es importante confiar y no tener miedo de comprometerse. Al final del día la confianza es la base de toda relación, y no solamente de aquellas con kilómetros de separación.

La tecnología al rescate

Por suerte, en pleno siglo XXI hay una infinidad de herramientas que hacen que una relación a larga distancia pueda ser más fácil de mantener a flote.

Gracias a las redes sociales, las videollamadas y toda esa interacción que nos brinda el internet es más sencillo comunicarte con tu pareja no importa que tan retirado esté. Hoy en día es una ventaja enorme para los enamorados que están a distancia. Un ventaja que no gozaban nuestros antepasados que debían conformarse con una carta o un paquete cada par de meses.

