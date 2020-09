No te quedes con quien te haga sentir culpable de tu brillo

Todas tenemos una lucha interna que nos obliga a cumplir con nuestras propias expectativas, las cuales siempre subimos más y más. El mundo es un lugar cada vez más competitivo que nos exige ser siempre mejores.

Y mientras que las mujeres siempre hemos estado sometidas a un sin fin de presiones en torno a "lo que debemos ser", poco a poco hemos demostrado todo de lo que somos capaces, más allá de lo que se espera de nosotras.

Sin embargo, cuando tienes a tu lado a una persona que puede verte destacar, las cosas se vuelven muy pesadas y puedes llegar a perder todo eso que tanto trabajo te ha costado conseguir.

Hay personas que no pueden ver a otras sobresalir, personas a las que les molesta el brillo de otros. Incluso tu misma pareja puede ser la primera que te ponga el pie.

Los celos, la inseguridad o la insatisfacción personal de esa persona pueden hacer que no soporte verte sobresalir. Y si estás enamorada de esa persona, puedes cegarte ante esa toxicidad e incluso sentirte culpable de la felicidad o ese éxito que tienes. Pero ¿sabes qué? No debes permitirlo. No dejes que nada ni nadie te haga sentir culpable de tu brillo.

Que no roben tu luz. Las personas realmente felices con su vida no pierden tiempo haciendo mal a los demás y mucho menos a alguien que se supone aman. No están esperando a que otros se equivoquen o se tambaleen para demostrar quién está bien.

Al contrario de ellos, las personas felices ayudan a otros ofreciendo incluso su tiempo para apoyarlos, siempre con buena actitud sin buscar demostrar su superioridad soberbia.

Así que nunca te quedes con alguien que no está dispuesto a ver esa luz que irradias.

No dejes que el mundo defina tu valor. No dejes que las opiniones ajenas te cambien a su conveniencia. Has luchado duro para conseguir lo que tienes así que brilla y a quien no le parezca, que se tape los ojos.

Mereces a quien valore todo tu ser, alguien que celebre tus éxitos a tu lado y que te haga sentir que es un soporte aún en tus fracasos.

Mereces que te quieran por lo que eres, con tus defectos y virtudes y que demuestre que valora tenerte en su vida. No necesitas estar con alguien cuyos sentimientos son fugaces, totalmente dependientes de las circunstancias o de la presión alrededor

No dejes dejes de ser una mujer ni tampoco dejes de demostrar todo lo que puedes hacer. Con quien estés debe estar consiente de lo que significa tener a una persona como tú a su lado; porque eres más que "una cara bonita" o un "peor es nada". Tú mereces alguien que te valore, que te escuche y que confíe en ti, alguien que no dude de lo que eres capaz y que te enseñe a ser mejor cada día y viceversa.

