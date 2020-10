Estas son las consecuencias de no beber agua con regularidad durante el día

Muchas veces hemos escuchado que no beber agua con regularidad es malo para nuestro cuerpo y aunque a veces subestimamos esa información, llegó la hora de dejar de hacerlo y enfocarnos en tomar nuestros respectivos 8 vasos por el bien de nosotras mismas

Beber suficiente agua es importante, ya que se requiere para realizar casi todas las funciones corporales. Según la doctora Maya Feller, muchas personas están levemente deshidratadas sin saberlo la mayor parte del tiempo. “A veces, cuando las personas escuchan 'levemente deshidratado', se preguntan cómo puede ser eso”, dice. "Pero pierdes agua con regularidad, cuando respiras, cuando sudas, cuando digieres alimentos, sin darte cuenta".

Y cuando nuestro cuerpo tiene poca agua, hay consecuencias; algunas son obvias y ligeramente molestas, pero otras pueden ser más complicadas.

Esto es lo que sucede al no beber agua con regularidad

Dolor de cabeza

Nuestro cerebro es a menudo la primera parte de nuestro cuerpo, o al menos la más obvia, que indica una deficiencia de agua, y lo hace en forma de dolor leve a intenso. "Los vasos sanguíneos alrededor de nuestro cerebro son muy sensibles, por lo que si no bebes suficiente agua, pueden reaccionar al cambio en el volumen de sangre y eso puede aumentar la probabilidad de dolor de cabeza", explica la dietista Dana Hunnes.

Estreñimiento

Según reseña el portal Well + Good, al no beber agua con regularidad el sistema digestivo, puede mostrar signos de lucha, que generalmente se manifiestan como estreñimiento. "No tener suficiente agua en el tracto gastrointestinal puede hacer que las heces sean más secas y, por lo tanto, más difíciles de evacuar", explica Hunnes. Y cuanta más fibra ingieras, más agua necesitas beber, ya que es necesaria para ser digerida adecuadamente. Sin ella puedes experimentar hinchazón y gases además del estreñimiento.

Cansancio

En este año tan complicado podrías sentirte cansada por varias razones, por lo que podría ser difícil relacionar este síntoma con la deshidratación. Aún así, Hunnes dice que no beber agua con regularidad puede hacer que tu cuerpo se sienta cansado. Ella dice que esto tiene que ver, al menos en parte, con los cambios en el volumen de sangre que resultan de la escasez de agua. Entonces, si está sintiendo cansancio, tomar un vaso de agua podría ser un mejor primer paso que tomar una bebida con cafeína, que podría deshidratarte aún más.

Hambre

La deshidratación también puede hacer que sientas hambre incluso antes de que te des cuenta de que tienes sed, dice Feller. Esto se debe a que ambas señales provienen de la misma parte del cerebro, el hipotálamo, “y los cables pueden cruzarse”, por así decirlo. El resultado puede ser un refrigerio innecesario, por lo que vale la pena beber agua antes de comer si sabes que has comido algo recientemente y no deberías volver a tener hambre.

Mal humor

Aunque no lo creas, el no beber agua con regularidad también puede afectar tu estado de ánimo, según un pequeño estudio de mujeres jóvenes que mostró cómo la deshidratación leve tiene efectos negativos. Feller señala que el cuerpo necesita agua para producir hormonas y otros neurotransmisores, por lo que tiene sentido que la deshidratación cause alteraciones del estado de ánimo.

Otras maneras de mantenerte hidratada sin beber agua

Según reseña el portal Med Express, la avena no solo es rica en fibra, sino que también es muy hidratante. Cuando se cocina, se expande y absorbe el agua o la leche con la que se combina. La avena servida fría durante la noche contiene todos los beneficios como si la prepararas caliente pero sin calor. Como impulso adicional, espolvorea semillas de chía en ella durante la noche cuando la prepares, ya que estas que absorben 10 veces su peso en líquido extra y te mantienen satisfecha toda la mañana.

La leche también puede ayudarte a conseguir más agua en tu cuerpo, ya que es más hidratante que las bebidas deportivas debido a su fuente de proteínas, carbohidratos, calcio y electrolitos.

Por supuesto, también tienes opciones deliciosas como batidos. Son una forma excelente y sabrosa de mantenerte hidratada. ¿No estás segura de qué frutas y verduras elegir? Las fresas, los duraznos, los pepinos, las espinacas y los arándanos son excelentes opciones.

Y si eres intolerante a la lactosa, puedes traer de vuelta una golosina clásica como las paletas y convertirlas en una forma deliciosa de rehidratarte. Mezcla una fruta hidratante como sandía y llena moldes para paletas heladas y congélalas durante 1 hora.

