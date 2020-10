Este ejercicio asiático te ayudará a perder peso de manera fácil y rápida

En tu búsqueda para perder peso debes haber tropezado con mil rutinas y dietas, pero muchas de ellas no suelen dejarte los resultados deseados y ninguna sirvió de nada. Pero eso termina aquí porque te presentaremos un ejercicio asiático que puede ayudarte a eliminar esos kilos de más al instante.

Miki Ryosuke, un actor japonés, descubrió accidentalmente este ejercicio de respiración de dos minutos de duración que pretende ayudar a las personas a perder peso, precisamente hasta 10 kilos en unas pocas semanas.

Lo mejor de todo es que este método no requiere que sigas una dieta estricta. Según reseña el portal The Health Site, esto es solo una técnica de respiración simple pero efectiva que no restringe tu ingesta de alimentos ni requiere que te dediques de lleno a un régimen de ejercicios extenuante.

¿Cómo funciona esta técnica?

Este ejercicio asiático, que puede verse como una sencilla técnica de respiración, implica inhalar durante tres segundos y exhalar con fuerza durante siete segundos. Pero, ¿Cómo ayuda?

Los ejercicios de respiración se han hecho un espacio entre varios instructores como uno de los métodos más efectivos para perder peso. Te explicamos porqué: la grasa corporal contiene oxígeno, carbono e hidrógeno y cuando respiramos, el oxígeno llega a las células grasas y luego las divide en carbono y agua. En otras palabras, cuanto más oxígeno usa tu cuerpo, más grasa quema.

Cómo realizar este ejercicio asiático

Esta técnica de respiración japonesa no solo te ayuda a deshacerte de la grasa difícil de eliminar sino que también ayuda a fortalecer los músculos de tu cuerpo y mejorar el metabolismo.

Comienza parándote derecha con una pierna hacia adelante y la otra pierna hacia atrás. Luego aprieta los glúteos y transfiere todo tu peso corporal al pie que quedó detrás de ti. Ahora, levanta los brazos por encima de la cabeza e inhala lentamente durante 3 segundos. Estira todos los músculos de tu cuerpo mientras exhalas durante siete segundos.

Si apenas vas comenzando con este ejercicio asiático, debes hacerlo solo durante 2 minutos. Sin embargo, más adelante puedes aventurarte a incrementar la duración, llegando hasta los 10 minutos si tienes la capacidad.

Cuál es su origen

El actor Miki Ryosuke estaba luchando contra un dolor de espalda debilitante y un médico le recetó algunos ejercicios para aliviarlo. En realidad, fue un efecto secundario de uno de los ejercicios. Esta técnica lo ayudó a perder 13 kg de peso y 4.7 pulgadas de la cintura en unas pocas semanas. Estas son una de las ocasiones en las que un efecto secundario puede ser muy positivo.

Algunas otras cosas a tener en cuenta

A pesar de que el ejercicio asiático es sumamente efectivo y puede ser muy tentador de intentar por su lo sencillo y rápido que es, Ryosuke enlista un par de cosas que debes tomar en cuenta antes de comenzar a practicarlo.

Detente inmediatamente si te sientes incómoda. Y si tienes alguna lesión en la zona torácica o abdominal, consulta primero a tu médico antes de intentar esta técnica.

Mantente hidratada para aumentar y prolongar la sensación de satisfacción en tu estómago y evitar las posibilidades de comer algo que no debas.

Incluye alimentos ricos en fibra en tu dieta, ya que estos también te ayudarán a mantenerte llena, sin mencionar las vitaminas y los nutrientes que aportan a tu cuerpo.

No comas comida chatarra y reduce el consumo de bebidas carbonatadas y alcohol.

Infiere muchas frutas y verduras bajas en calorías y grasas, y ricas en fibra para perder peso. Además, tienen un alto contenido de vitaminas y minerales, los cuales son excelentes para mantener la salud en general.

