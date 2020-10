Hábitos que no te permiten conseguir un abdomen plano y debes cambiar ya

Seamos realistas: mantenerte tu abdomen en forma es bastante complicado, especialmente ahora que nuestra rutina ha cambiado por completo y pasamos más tiempo en casa.

Tener un abdomen duro y marcado es el sueño de muchas pero conseguirlo requiere de mucho trabajo y compromiso. No sólo se trata de sudar por horas con rutinas de ejercicio pesadas sino también, balancear con un estilo de vida saludable.

Es posible que siempre dediques un tiempo a hacer ejercicio pero que no hayas notado cambios. Incluso puede suceder que sí los has notado en todas partes menos en tu abdomen, ¿por qué sucede esto? La respuesta es simple: tus hábitos diarios no son los adecuados.

Decirlo es fácil pero hacer un cambio es un reto. los hábitos son esas acciones repetitivas que adoptamos sin darnos cuenta. Desarrollamos hábitos porque nos ahorran tiempo y energía (no tienes que pensar en hacer café por la mañana, simplemente lo haces) y porque nos dan una sensación de comodidad y recompensa. Hay hábitos que no son nada saludables como morderte las uñas cada vez que te sientes nerviosa, porque de algún modo, te dan sensación se seguridad cuando sólo te está poniendo en riesgo de contraer una infección en los dedos o la boca, además de un aspecto poco estético.

Pero, ¿qué hábitos son los que están saboteando todo tu trabajo físico que hacen que no puedas tener un abdomen plano?

No dormir lo suficiente

Es probable que en los últimos meses tu ciclo de sueño se haya visto más afectado que nunca. El insomnio se ha convertido en una constante, trayendo muchos problemas a la salud física y emocional. Y no importa cuántas abdominales hagas o qué tan bien comas, cuando no duermes lo suficiente, vas a tener niveles crónicamente elevados de la hormona del estrés cortisol. Tener niveles altos de cortisol hace que sea difícil eliminar la barriga, porque tu cuerpo se aferra a la grasa. Por si fuera poco, un estudio reciente de la Universidad de California descubrió que las personas privadas de sueño no solo anhelan más comida chatarra, sino que reciben un mayor entusiasmo en el centro de recompensa del cerebro cuando la comen. Debes tratar de adoptar ocho horas sólidas de sueño diarias para que los resultados en tu cuerpo sean positivos.

Niveles de estrés demasiado altos

Estar constantemente agotada hará que la grasa del vientre sea más difícil de eliminar. Nuevamente, es culpa de los altos niveles de cortisol que obligan al cuerpo a aferrarse a los kilos de más. Esto se aplica a todos los factores estresantes, no sólo a los típicos en los que piensa, como el estrés laboral y relacional. Tener una actitud negativa, aferrarse a resentimientos y tener una imagen corporal baja son factores estresantes crónicos comunes.

Sólo estás trabajando el abdomen

Las abdominales son pieza clave en toda rutina, especialmente para quienes buscan fortalecer el abdomen. Sin embargo, enfocarte únicamente en ello es prácticamente una pérdida de tiempo. Debes alternar ejercicios de abdominales con ejercicios de resistencia como estocadas, peso muerto y sentadillas, además del entrenamiento por intervalos de cardio. Estos entrenamientos realmente ayudarán a aumentar la masa muscular magra, que a su vez lo ayudará a quemar más grasa.

Estás distraída mientras comes.

Comemos por muchas razones, pero el motivo principal para comer conscientemente es el hambre física. Es difícil concentrarte en tu almuerzo si estás comiendo mientras trabajas en tu escritorio o mirando la televisión. Cuando tu mente se concentra en algo además de la comida, no te das cuenta de si está realmente bueno o si estás satisfecha. Esto a menudo lleva a "comer de más" y mal. Esta alimentación distraída también lleva a consumir más calorías que se convierten directamente en grasa abdominal.

Según un estudio de la Universidad de Vermont encontró que los participantes con sobrepeso que redujeron su tiempo de televisión en solo un 50 por ciento quemaron 119 calorías adicionales por día en promedio. Minimiza las distracciones con la mayor frecuencia posible y verás un verdadero cambio en tu cuerpo.

