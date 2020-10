De lunes a viernes: 5 rutinas de ejercicios para que tonifiques todo tu cuerpo en una semana

View this post on Instagram

🔥 TST UPPERBODY WORKOUT🔥 DESLIZA👉🏽 ! RECUERDA que si te gustan estas publicaciones de entrenamientos☝🏽LIKE, COMENTA Y COMPARTE, JUNTOS SOMOS MAS FUERTES💋 ! . Aquí que os dejo un entrenamiento de Upperbody, que poco a poco ya estamos incluyendo en mi rutina. Como lo echaba de menos !!!!. Como veis , no hay muchos ejercicios de pectoral , ten esto en cuenta. En este caso vamos al máximo esos brazos , dale intensidad y calidad a tus movimientos , y acuérdate que más no es mejor , cada repetición cuenta y haz cada una de ellas con la máxima calidad !🧨⚡ ⠀⠀ ⠀⠀ ENTRENAMIENTO: ⠀ MATERIAL : un par de mancuernas TIEMPO APROX.:30’ ⠀ Te propongo un ejemplo de circuito de nivel Intermedio pero recuerda que todo esto es ajustable en función de tus metas y nivel : 4 RONDAS. 40” CADA EJERCICIO + 20” DESCANSO entre ejercicio / 60” entre ronda 1⃣ SWING & PRESS 2⃣ PLANK ROTATION ALT. 3⃣ CURL & AROUND THE WORLD 4⃣ ROW PLANK & TRICEPS EXTENSION ALT. 5⃣ CURL + LAT. RAISES & EXTENSION 6 CLEAN & PRESS + TRICEPS KICK ALT. . Si quieres una rutina pautada y estructurada acorde con tus metas, no dudes en contactar con nosotros @tstworkout !! Sea como sea …LO MAS IMPORTANTE ES QUE ENTRENES Y TE MUEVAS !! Y como siempre … 🔊haz PASOS (al menos 10.000), MOVIMIENTO ( el máximo posible ) — come bien, siéntete bien y A POR TODAS 💯🖤 . . #upperbodytworkout #armsworkout #TSTworkout