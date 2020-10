En el modo correcto: Cómo guardar una mascarilla cuando no es usada

View this post on Instagram

Estos días hemos vuelto a primero de pandemia con recomendaciones virales sobre cómo desinfectar mascarillas de un solo uso pulverizándolas con alcohol. Dar recomendaciones sobre cómo desinfectar mascarillas con alcohol es como dar recomendaciones sobre cómo conducir mejor si vas borracho. No dudo de que la intención sea buena pero si bebes, hay riesgo. Si añades alcohol a una mascarilla, también. El mensaje tiene que ser otro. El alcohol sobre las mascarillas: ___ 1️⃣ Reduce una capacidad importante de la filtración. 2️⃣ Daña la capacidad electrostática de retención de las fibras del filtro. 3️⃣ En las quirúrgicas destruye parte del recubrimiento impermeable de la parte externa. ___ Esto no es una opinión. Es ciencia y hay estudios publicados. En abril desde @stanford.med ya publicaron un documento desaconsejando en letras rojas (literalemente) el alcohol como método de desinfección en mascarillas filtrantes. Y si deslizáis veréis otro documento de la @sefh_farmaciahospitalaria donde indican estos tres motivos por los que no se debe añadir alcohol a mascarillas quirúrgicas y filtrantes. ___ Las mascarillas quirúrgicas y KN95 son de un solo uso. Así lo indican sus instrucciones y, hasta la fecha, ninguna autoridad sanitaria ha recomendado desinfectar mascarillas con alcohol sino más bien al contrario. ___ Lanzar mensajes contrarios a las recomendaciones oficiales confunde a la población. Una población que se queja de que cada uno diga una cosa. Y con toda la razón.