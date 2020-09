La razón por la que tu gato siempre te observa fijamente

Los gatos siempre han sido considerados seres extraordinarios. Su naturaleza místicas los convierte en criaturas espirituales capaces de guiarnos y protegernos.

A pesar de que no son tan efusivos y apegados a sus dueños como los perros, tienen otras formas interesantes de demostrar su devoción hacia ti.

Los gastos son animales que se rigen por sus instintos, ya que no buscan complacer a nadie, ni siquiera a los humanos que viven a su lado.

Quizá no brincará intensamente cuando llegues a casa como señal de lo mucho que te extrañó en el día pero es seguro que tu gato te tiene cierta devoción y cariño, tanto así que no sólo es capaz de curar tus malestares con su ronroneo sino que también, te protege de las malas energías que te rodean

Si bien los dueños de mascotas pueden encontrar difícil descifrar a sus mascotas, existen señales que revelan lo que sienten.

No sólo la forma en la que maúlla y ronronea cuando estás cerca sino también a través de esa penetrante mirada que sigue cada uno de tus movimientos.

Los gatos brindan mucha comunicación no verbal, que incluye miradas, parpadeos, cabezazos y frotamientos para dar a conocer su afecto. Son famosos por ser un poco invasivos y no dudan en hacerse notar hasta en los momentos más incómodos o íntimos. ¿Alguna vez has sentido esa mirada de tu gato, como si te estuviese juzgando o analizando? Bueno pues presta atención porque está queriendo decir muchas cosas.

La primera podría ser que tiene hambre. Literalmente tu gato puede estar recurriendo a la mirada como una forma de tener dominio sobre ti.

Sabe que eres quien le sirve todos sus caprichos y no dudará en recordártelo cuando sienta que te has olvidado de él. Tu gato hará contacto visual contigo, especialmente cuando te encuentres cerca de su área de comida o cuando vea que tú estás teniendo un bocadillo. Es como si te dijera "¿y qué hay de mí, humano?"

Otra razón de esa mirada penetrante es que tu gato te está demostrando su afecto. afecto Dicen que "los ojos son la ventana del alma" y en efecto es una forma de demostrar amor sin palabras.

Los gatos pueden usar la mirada fija como una forma no verbal de comunicarse. Aunque una mirada larga y sin pestañear puede no ser la mejor manera para que las personas muestren afecto, cuando tu bebé peludo lo hace, puede significar que está diciendo que eres su humano favorito.

Cuando un gato mira con los párpados medio cerrados y ofrece algunos parpadeos lentos, significa que está mostrando una seria adoración por ti.

Además, tu gato puede estar mirándote simplemente porque eres el centro de su universo y le gusta ver lo que estás haciendo, ya sea relacionado con la comida o de otro tipo.

