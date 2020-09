Las mujeres mentalmente te fuertes no se enganchan con personas tóxicas

Las relaciones son complicadas sin embargo, la experiencia te va guiando hacia las personas correctas. La fuerza mental y la paz interior van de la mano y conforme crecemos, entendemos lo que nos lleva a alcanzar este equilibrio. Las mujeres mentalmente fuertes lo saben mejor que nadie; confían en que pueden manejar cualquier cosa que la vida les depare, porque tienen un sexto sentido que las guía.

Las mujeres mentalmente fuertes no se dejan vencer por la tormenta, al contrario, encuentran la forma de navegarla para salir campantes. Ellas no ven los obstáculos como un impedimento, sino como una oportunidad. Pero sobretodo, no se enganchan con las personas tóxicas.

Eso no quiere decir que no sientan dolor o que no se pongan tristes; experimentan sus emociones en un nivel profundo. Tampoco significa que no cometan errores o que estén aisladas del mundo porque consideran que no se puede confiar en nadie.

Lo que hacen las mujeres fuertes es ver su bienestar como una prioridad, sin sentirse culpables. Ellas saben que las cosas salen mejor cuando dejan de pensar en las fatalidades e ignoran a quienes sólo quieren verlas caer .

Las personas de las que te rodeas afectan la forma en que piensas, sientes y te comportas. Involucrarte con personas que mienten, chismean, intimidan o engañan afecta tu bienestar.

Por eso, las mujeres mentalmente fuertes no desperdician su energía tratando de cambiar a las personas tóxicas. Establecen límites emocionales y físicos saludables.

Las personas tóxicas te harán sentir como si estuvieses loca o exagerando todo el tiempo. No tomarán en cuenta tus ideas ni tus emociones porque creerán que no son lo suficientemente buenas o válidas. Esas personas sólo te harán sentir que eres un fracaso y te convencerán que no mereces algo mejor.

Amas demasiado profundo. Estas características son tanto una bendición como una maldición. Porque tu corazón está compuesto de oro, pero el reflejo cegador a menudo te engaña y ciertamente te consume. Está bien poner a los demás de lado por un momento para concentrarte en ti y lo que te hace verdaderamente feliz.

Muchas veces te harán sentir culpable pero recuerda esto: eres responsable de tu bienestar no de los demás. Si te enfocas en las emociones de los demás, terminarás absorbiendo todo en forma de miseria, agotamiento y frustración.

En realidad es muy complicado romper vínculos tóxicos. Es algo que pasa en familia, con amistades y amores sin embargo, eres capaz de desarrollar esta inteligencia emocional que te dará fuerza para lograrlo. Tus relaciones tienen que ser un complemento de lo que eres, no restarte paz mental ni añadirte angustias o malestar.

No importa lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces, las personas tóxicas te harán sentir miserable así que no permitas que entren o se queden en tu vida.

