Te amo pero es momento de liberarme de ti

La vida es extraña. A veces te enamoras de la peor persona del mundo que por un lado te hace hace sufrir pero por otro no puedes salir de ahí. A veces te enamoras de alguien increíble pero por alguna razón, simplemente no funcionan juntos como quisieras. Es entonces cuando comienzas a pensar en ti y en tu futuro sin esa persona.

Y no es que sea una mala persona pero a su lado te sientes atada o estancada. Hay amor, pero ya no es suficiente y es momento de liberarte.

No hay decisión más difícil de tomar que decidir de alejarte de una persona a la que has amado tanto sin embargo, es más difícil quedarte cuando ya no eres feliz o dejas de sentirte tú.

Cuando estamos enamorados, elegimos ver sólo lo mejor e ignoramos todo lo que podría significar un "pero" en la relación. Asumimos que estamos hechos el uno para el otro y creemos que siempre nos amaremos y estaremos juntos, pero la vida da tantas vueltas que a veces nuestras metas y expectativas cambian.

Las relaciones terminan por muchas razones distintas que no tienen que ver con una traición o un desacuerdo tóxico. A veces terminan sin ningún motivo y tomar la decisión de hacerlo pone en jaque hasta al más cuerdo. Pero puede llegar un punto en el que la relación simplemente no está bien y se vuelve injusto para ambos. Las cosas que no se sienten "bien" son una razón legítima para romper con alguien y si tienes que tratar de convencerte de quedarte en una relación, probablemente no deberías estar ahí.

No tiene que estallar una guerra o un odio entre ambos para sentirte insatisfecha en una relación. A veces el final no tiene nada que ver con la persona con la que estás sino que todo tiene que ver contigo y dónde estás en tu vida en ese momento. Quizá nunca sepas con certeza si estás haciendo lo correcto o si es un error pero si estás dudando del camino que estás recorriendo con esa persona, es mejor darse un tiempo fuera.

A veces buscas liberarte de una relación porque a pesar de que hay amor, los momentos malos han sobrepasado los buenos. Y de nuevo, no tiene que haber una situación tóxica entre ambos pero quizá no han sabido luchar contra la adversidad como un equipo.

Todas las relaciones tienen sus altibajos. Las fluctuaciones son una parte natural. Sin embargo, cuando los bajos dominan tu relación, algo no está bien. La razón por la que comenzaste a ver a tu pareja en primer lugar fue por lo bien que te hizo sentir la relación y si ahora sientes que estás cargando un gran peso que no te deja respirar, quizá necesites salir de ahí. El amor no soluciona todos los problemas ni tampoco construye algo real. Sólo idealiza y te ciega ante los defectos del otro.

Piensa en lo mejor para ti. No te quedes por lástima o por miedo a estar sola o al qué dirán. Es muy válido ponerte primero. Con la liberación llega el amor propio y no hay nada más poderoso que eso.

