La realidad detrás de los mitos más comunes de la cirugía plástica

Existen muchos conceptos erróneos e ideas confusas sobre la cirugía plástica, especialmente en estos tiempos donde cada vez se vuelve algo más común. Si bien muchos la asocian con la vanidad o el lujo, la realidad es que muchos procedimientos se centran en la reconstrucción y existen muchas formas de tener acceso a ellas.

En entrevista con Nueva Mujer, conversamos con el doctor José Romeo Jr. Castillo Moreno, especialista en cirugía plástica y reconstructiva para despejar dudas y falsas creencias en torno a estas intervenciones.

¿Cómo es el panorama de la cirugía plástica en México?

“México está entre los primeros tres lugares a nivel mundial de cirugía estética. Es uno de los países donde más procedimientos estéticos se realizan y cada vez las técnicas han ido mejorando. En hombres las más populares son de nariz, párpado y liposucción. En mujeres los implantes mamarios, abdominoplastías y cirugía de nariz.

¿Una vez que te haces un procedimiento tienes que ir a retoques?

“Generalmente no. Todos los procedimientos están sujetos quizá a un pequeño retoque pero el 80% de los casos no lo requiere. Todo está sujeto a cómo sane una persona. Hay quienes hacen cicatrices poco estéticas o que no reciben los implantes de manera adecuada y a ellos sí hay que re-intervenir”

Cuando una mujer recurre a implantes mamarios, ¿puede interferir en la lactancia o embarazo?

“No. Los implantes de hoy son super seguros y respetan la glándula mamaria porque van debajo de ella. Una mujer puede embarazarse y amamantar sin problema. Aunque al final, es un procedimiento quirúrgico que puede llevar a consecuencias pero el porcentaje es muy bajo. Puede llegar a afectar la sensibilidad de los pezones pero no es algo permanente en la gran mayoría de los casos”

¿Qué tan invasiva puede ser una cirugía plástica y si siempre deja cicatrices importantes?

“Toda cirugía lleva cicatriz. El arte está en esconder esas cicatrices. Nosotros somos especialistas en tratarlas para que no se vean tanto o tengan un mejor aspecto”

¿Existen restricciones o condiciones para aplicar ciertas cirugías o cualquiera puede hacérselas?

“La cirugía plástica es para todos. Hay procedimientos que son de moda y otros que siempre han estado. Es muy poco el porcentaje de la gente que no se les puede realizar. El tema es cómo se te ve, pero esto depende de tu fisionomía y de con quién te lo hagas. Aquí es importante diferenciar entre cirujanos estéticos y los plásticos. Los plásticos no son cirujanos por eso hay que cuidar no caer en manos de alguien que no está preparado”

¿La cirugía plástica es únicamente por vanidad?

“No. Cuando nosotros hacemos cirugía reconstructiva porque una parte fue mutilada, reintegramos a los pacientes a la sociedad. Les damos seguridad, que recuperen el autoestima. Pasa con mujeres, hombres e incluso niños”

¿Qué es lo que se debe de buscar para no correr riesgos?

“Primero verificar si tiene certificaciones en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Asociación mexicana de cirugía plástica. Muchos también pertenecemos a organismo internacionales. Ahora con el COVID, hay que verificar que las instalaciones cuenten con medidas higiénicas y también verificar si el centro está certificado y cuentan con la tecnología adecuada. Debe tener todas las medidas de seguridad para atender cualquier complicación al momento”

¿Es realmente costoso recurrir a una cirugía plástica?

“La gente tiene la creencia de que son precios exhorbitantes pero depende mucho de la región del país donde decidas y el cirujano con el que te la realices. La cirugía no tiene un costo en especifico, no hay un organismo que rija lo que puedas cobrar pero hay que quitarse el mito de que es algo inalcanzable. Incluso hay organizaciones que se dedican a facilitar el ingreso”

