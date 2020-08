Las lecciones que aprendimos con "Los cuatro acuerdos" y le darán sentido a tu vida

Estamos atravesando por momentos complicados en los que muchas nos hemos sentido rebasadas por la ansiedad y el estrés. Pero aunque creas que eres demasiado débil como para salir adelante, este libro te enseña que eres capaz de afrontar la adversidad en la vida.

Se trata de "Los cuatro acuerdos", un libro que sin duda debes leer para darle un nuevo sentido a tu vida.

Cuando todo se siente más pesado de lo normal, es importante que recuerdes que siempre es posible encontrar un chispazo de felicidad y la respuesta a todos los problemas.

"Los cuatro acuerdos", escrito por Miguel Ruiz, es una especia de guía práctica para la libertad personal, un libro de sabiduría tolteca.

Las ideas de este libro representan conocimientos que poseían los toltecas hace miles de años, en lo que hoy es México. La mayoría de éstas son muy similares a los conceptos utilizados por los psicólogos humanistas modernos y los psicólogos cognitivo-conductuales por lo que tiene sentido que mientras lo lees, hagas un viaje de introspección para sanar.

Éstas son las lecciones más importantes que nos dejó.

1. Sé impecable con tus palabras. Las palabras crean estados de consciencia. Actuamos sobre lo que nos decimos a nosotros mismos que es real. Por ello, hay que pensar bien en lo que decimos y cómo lo decimos. Ser impecable con tu palabra es ser sincero y decir cosas que tienen una influencia positiva en ti y en los demás.

2. No te tomes nada personal. La mayoría de las personas asumen que cada cosa que pasa está diseñada para ellos; a favor o en contra. Este acuerdo nos enseña a lidiar con algo que puede ser potencialmente dañino. Debido a que cada persona ve el mundo de una manera única, la forma en que los demás nos tratan dice tanto de ellos como de nosotros. No tomar nada personalmente es reconocer las identidades únicas de otras personas. Entender y respetar puntos de vista diferentes nos libera de cargar un peso innecesario.

3. No hagas suposiciones. Asumir que sabes lo que otras personas piensan o sienten sobre ti es un pensamiento limitante. No podemos leer mentes y cuando creemos que es así, a menudo nos equivocamos. Asumir algo que no sabes es creer que tienes la verdad absoluta y eso es un problema porque conduce a consecuencias indeseables. Antes de concluir lo que la gente está pensando, debes tener pruebas.

4. Haz siempre lo máximo que puedas. No podemos lograr ninguno de nuestros objetivos siendo perezosos. Parece algo obvio pero siempre terminamos olvidando este punto. Hacer las cosas lo mejor posible no sólo hará que te acerques a lo que quieres sino que evitará críticas. Haz lo mejor que puedas pero no te "esfuerces de más" porque eso puede causar dolor, lesiones y errores. Ser una persona de excelencia es más que ser impecable; significa expresarte mejor y tener pensamientos de más calidad.

