Nueva normalidad recomienda tener relaciones sexuales con cubrebocas puestos

La pandemia de COVID-19 sin duda ha provocado que modifiquemos muchas de nuestras conductas. No solamente debemos extremar medidas con respecto al trabajo o el mantenimiento del hogar sino también con nuestras relaciones personales. Esto por supuesto incluye, una nueva forma de tener relaciones sexuales.

Atrás se quedaron los encuentros casuales o los servicios especiales. Aún cuando tenemos una pareja estable, si ésta no vive con nosotros, representa un riesgo. Ahora no sólo hay que preocuparnos por un embarazo no deseado o por una enfermedad de transmisión sexual sino también por un contagio de coronavirus.

De acuerdo con expertos en salud, usar mascarillas y evitar los besos durante las relaciones sexuales se ha convertido en algo crucial para prevenir la propagación del virus.

El Terrence Higgins Trust (THT), la principal organización benéfica de VIH y salud sexual del Reino Unido, ha declarado que evitar el contacto cara a cara durante las relaciones sexuales, lavarse las manos antes y después y limitarse a una sola pareja también reducirá el riesgo de propagar el COVID-19.

Además, afirmó que durante el tiempo de confinamiento y distanciamiento social, los encuentros sexuales han disminuido. Descubrió que el 84% de las personas se habían abstenido de tener relaciones sexuales fuera de su hogar inmediato debido a las restricciones.

El sexo es una parte muy importante de la vida por lo que mientras la pandemia continúa, todos necesitamos encontrar formas de equilibrar nuestra necesidad de sexo e intimidad con los riesgos de propagación del coronavirus.

La organización benéfica ha publicado pautas sobre cómo tener sexo seguro mientras se maneja el riesgo de Covid-19.

En la guía, advierte que la mejor pareja sexual durante la pandemia es alguien con quien vives. La masturbación, el uso de juguetes sexuales o el sexo por teléfono son las opciones más seguras recomendadas.

Se aconseja a las parejas que se laven las manos durante 20 segundos antes y después de las relaciones sexuales para ayudar a reducir el riesgo, abstenerse de besarse y cubrirse la cara durante el encuentro

La organización benéfica también aconseja elegir posiciones donde los participantes no estén cara a cara. Además claro de ser honestos con respecto a las rutinas que han tenido antes del encuentro, es decir, si han tenido contacto con alguien positivo o si han estado expuestos de otra manera.

Por supuesto tampoco se debe olvida el uso de métodos anticonceptivos para evitar contagio de ETS o embarazos no deseados.

