El placer femenino en tiempos de pandemia

El distanciamiento social para frenar la propagación de COVID-19 ha cambiado radicalmente la forma en que vivimos. Esto también ha llevado a buscar nuevas formas en las que podamos convivir sin poner nuestra salud en riesgo.

En esta “nueva normalidad”, la sexualidad se ha convertido en un tema que preocupa a muchas personas, especialmente a las mujeres, ya que ahora no sólo deben preocuparse por protegerse de un embarazo no deseado o una ETS sino de evitar contraer coronavirus.

En entrevista con Nueva Mujer, Nazarea Herrera, directora médica y de servicios clínicos y programas sociales para DKT, habló sobre la importancia de la actividad sexual en estos tiempos, así como de las alternativas para estar seguras y plenas.

¿De qué forma está cambiando nuestra vida sexual en estos tiempos de pandemia?

“Nuestra vida ha cambiado por completo. Estamos recurriendo a tecnologías para mantenernos conectadas pero hemos tenido que buscar ideas más novedosas que hagan posible tener una sexualidad plena, ahora que no tenemos contacto con otras personas o nos sentimos inseguras con respecto a las medias que están tomando otros. Las medidas de higiene ahora deben ser más exhaustivas e incluso pensar en usar posiciones que incremente la distancia entre mucosa, boca y nariz. Por supuesto tampoco debemos olvidar la protección de los anticonceptivos. El sexo se puede tener pero es muy importante la protección adecuada. No se pretende la abstinencia sino que sea seguro”

Al buscar alternativas para una sexualidad plena, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor?

“Es una cuestión individual. Algunas mujeres tienen experiencia con los juguetes sexuales y otras no. Hay quienes utilizan las manos. Quienes tienen una pareja fuera de casa, pueden seguir conectadas aún en la distancia, con videollamadas, fotografías o el famoso sexting; todo esto que da pie a la imaginación. Al final todo es personal, no podemos decir qué debe hacer cada quien porque depende de las preferencias. Es importante que exploremos pero que sean actividades que no impliquen un riesgo”

¿Cómo mantener la privacidad quienes están en casa con la familia u otras personas?

“Siempre hay que buscar un espacio y un tiempo para estar a solas. Estos días han sido muy demandantes pero tenemos que buscar un espacio para nosotras mismas, de tener la tranquilidad de explorar nuestro cuerpo, ya sea para usar nuestras manos, juguetes sexuales o tener relaciones con nuestra pareja. Cada quien determina cuánto tiempo o cuánto espacio. Nuestras necesidades se van transformando pero necesitamos un catalizador, una vía de escape. El erotismo y la sexualidad también son formas de cultivar nuestra mente”

¿Qué podemos hacer para eliminar los estigmas en torno a la sexualidad?

“Lo más importante es difundir la información correcta, entender que ni tu cuerpo ni tu mente pueden ser malos cuando te quieres conocer. Es necesario evitar el sesgo, el morbo y los señalamientos. Debemos aprender a reconocer que las mujeres tenemos deseos sexuales tanto o más que los hombres. Somos seres sexuales y si ahora no podemos relacionarnos, podemos buscar alternativas seguras. Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad pero hay que conocer nuestros deseos y necesidades y siempre hay especialistas que pueden guiarnos.

