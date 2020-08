Cuáles son los juguetes sexuales preferidos de las mujeres

View this post on Instagram

¿SALISTE O TE QUEDASTE EN CASA? 😱 · Seguramente te habías comprado un viaje y estabas listx para explorar. Y ahora… ¿qué? 😟 · Lo fácil (y más común) sería enfadarnos, desesperarnos y no parar de imaginar ese viaje ideal pero… ¿y si le damos la vuelta? 🙃 Pronto estaremos celebrando fuera, tomando las calles, las playas, las montañas,… y nos arrepentiremos de no haber disfrutado más el tiempo libre que tenemos ahora. 🕺 Por eso, te proponemos un listado de ideas que puedes hacer en casa: · 🔥 Toma un baño largo con tus juguetes eróticos preferidos 🛁 · 🔥 Organiza una fiesta con el altavoz de tu celular como protagonista y baila, baila, baila 👯‍♀ · 🔥 Escribe un diario donde plasmes tus emociones y lo que has ido disfrutando cada día 💌 · 🔥 Sigue en tus redes sociales personas que te inspiren: artistas, divulgadores, escritories, deportistas,… 👩🏽‍🦰👳🏻‍♂👩🏾‍🏫 · 🔥 Ponte tu traje de baño y ¡toma el sol toda la mañana! Eso sí, no olvides el protector solar 🌞 · 🔥 Haz un maratón de las películas que tenías pendientes o de las que son todo un clásico para ti 🍿 · 🔥 Hazte un book de fotos eróticas para ti, porque tú lo vales 📸 · 🔥 Descubre una canción nueva al día y ponla en una nueva playlist 👩‍🎤 · 🔥 Aprovecha el tiempo para aprender algo que te interese. Puedes aprovechar el contenido gratuito que te ofrecemos en nuestra Eroteca 💁‍♀ · 🔥 Haz alguna manualidad, con lo que sea que te inspire. Funcionan increíble para disminuir el estrés ✂ · 🔥 Da rienda suelta a tu imaginación y escribe alguna historia, un relato 📖 · Ahora es tu turno: cuéntanos, ¿qué otras ideas añadirías a la lista?