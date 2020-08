El poder de sentirte bella cuando llegas a la "mediana edad"

Cuando te acercas a la mediana edad, es inevitable abandonar la idea de que estás envejeciendo y que "has perdido el encanto". Muchas mujeres sienten que han llegado a un punto plano en su vida y que a partir de los 40, ya no hay emociones o retos nuevos por vivir. Y no es que piensen en quedarse sentadas esperando a que los años pasen sino que temen arriesgarse, por lo que prefieren quedarse en una zona de confort rutinaria.

Aunque no es precisamente un trastorno como tal, hay quienes utilizan el término "crisis de la mediana edad" para definir esta etapa. Durante la perimenopausia y la menopausia, los cambios hormonales pueden causar o contribuir al problema. Según los médicos de Mayo Clinic, la disminución de los niveles de estrógeno y progesterona puede interferir con la calidad del sueño, tener cambios de humor drásticos y reducir los niveles de energía.

La menopausia también puede causar pérdida de memoria, ansiedad, aumento de peso y disminución del interés en las cosas que solía disfrutar. Sin embargo, no debes casarte con la idea de que vas a sufrir.

Las mujeres vivimos bajo la idea de que "a cierta edad" dejamos de ser hermosas e interesantes pero te diré algo: la edad no es una condena. Tienes muchas razones para agradecer y sentirte feliz, además ¡siempre hay algo nuevo que perseguir!

Nuestra sociedad obsesionada con la juventud no siempre es amable con las mujeres que envejecen. Te hace sentir invisible y presionada por desaparecer los signos de la edad como manchas y arrugas. Te hace creer que ya no puedes usar cierto tipo de ropa ni llevar determinados estilos de cabello, ¿pero sabes qué? ¡Nada de eso es cierto!

Eres hermosa a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 y así hasta el final de tus días. ¡En serio!. Basta de creer que las mujeres tenemos una fecha de caducidad.

Sí, llegar a la mediana edad es un gran logro. Has vivido muchas cosas pero a la vez te siguen faltando experiencias. Ni los 40 ni los 50 son el final de las aventuras. Aún puedes aprender a bailar, a manejar un automóvil o un nuevo idioma. Puedes seguir recorriendo el mundo, tener una casa o seguir haciendo pijamadas con tus amigas para ponerte mascarillas. Basta de seguir esas normas sociales que nos tienen tan atadas.

El poder de sentirte bella cuando llega a la mediana edad está en ti.

No sucumbas a la idea de que después de cierta edad debes dejar de experimentar y explorar. La vida sigue siendo tan buena y emocionante como tú quieras que sea. Si no es ahora, ¿cuándo?

Es momento de reinventarte y a redescubrirte, encontrando un nuevo significado de la vida. No es momento de ceder ni darte por vencida